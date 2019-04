Ter Stegen: "A la Champions pot passar qualsevol cosa: ja ho hem vist els últims tres anys"

Marc-André Ter Stegen ha atès els mitjans abans de la tornada dels vuitens de final de la Lliga de Campions contra el Manchester United aquest dimarts al Camp Nou (21 h, Movistar Liga de Campeones). El porter del Barça ha valorat el conjunt anglès: "Vindran amb moltes ganes, tenen jugadors molts ràpids i haurem d'estar atents en les vigilàncies. És cert que no tenim un avantatge molt gran, però volem demostrar que som superiors". Ter Stegen ha parlat del triplet que va guanyar quan va arribar al Barça: "Hi han hagut molts canvis a l'equip, guardem l'experiència d'aquell triplet, però en una competició com la Champions tot pot passar, com ja ho hem vist les últimes tres temporades [en què el Barça no ha passat dels quarts]".

Ter Stegen, que s'ha desfet en elogis cap a Gerard Piqué i també ha confessat que vol jugar-ho tot fins al final de la temporada, ha celebrat haver jugat de capità dissabte contra l'Osca: "És un orgull, era la segona vegada que portava el braçalet de capità, i això em demostra el temps que fa que soc en aquest club, on vaig arribar ara fa cinc anys". El porter alemany ha recordat que la desfeta a la Champions a Roma l'any passat va ser dolorosa, però ha insistit en mirar endavant: "És aigua passada". "Ara, contra el Manchester United, hem de defensar molt bé i ser fidels a la nostra manera de jugar, amb personalitat i buscant dominar, creant ocasions també".

El porter blaugrana ha valorat també com és jugar en un club com el Barça, amb un estil marcat i on s'ha d'estar els 90 minuts concentrat malgrat que potser només el rival xuti una vegada en tot el partit: "És la gran feina que s'ha de fer al Barça: primer t'has d'adaptar a la manera de jugar, després passa a ser el teu dia a dia, i, durant els partits, has d'estar sempre atent als partits, ni que t'arribin un cop, i estar preparat els noranta minuts. Normalment sempre reps un xut o dos en cada partit i llavors és quan t'has de lluir i estar atent". L'alemany també ha destacat "la confiança" que té dipositada en els seus companys, i ells, en ell.