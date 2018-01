Tornen els fantasmes de Thomas Vermaelen

Quan semblava que Thomas Vermaelen s’havia acomiadat definitivament del malefici de les lesions, el central va recaure al Benito Villamarín. En un esprint per la banda esquerra, intentant frenar un atac del Betis, va notar una punxada i va frenar en sec. Era el minut 40. El belga va patir una lesió als isquiotibials de la cuixa esquerra i avui li faran més proves per determinar l’abast de la lesió.

Capcot, demanava assistència mèdica i marxava cap a la banqueta mentre els companys feien cara de pomes agres. Vermaelen havia reaparegut feia un parell de mesos a l’equip titular després d’un inici de temporada en què semblava condemnat a l’ostracisme. Van ser les lesions i les sancions dels companys el que va forçar l’entrenador a fer-lo jugar, a banda de la primera eliminatòria de Copa, en els partits de Lliga i de Champions. La prova de foc va ser a Mestalla i, quan tothom creuava els dits perquè no es lesionés -fins i tot havia viatjat el central del filial David Costas-, el belga va sorprendre amb una actuació magistral. Es va fer un lloc en l’onze titular i va acabar jugant els 13 partits sencers de manera consecutiva.

[COMUNICAT MÈDIC] Durant el #BetisBarça, @thomasvermaelen ha patit una lesió als isquiotibials de la cuixa esquerra. Demà se li faran més proves per saber l'abast exacte de la lesió #FCBlive pic.twitter.com/aKd3GASk3x — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 21 de gener de 2018

Vermaelen, fitxat l’estiu del 2014 i que havia anat acumulant lesions, per fi podia somriure amb la samarreta del Barça. No només això. Les bones actuacions, tant en el joc posicional com en la pressió o la sortida de la pilota, li van demostrar que era un futbolista amb nivell Barça.

Des d’aquell partit al camp del València, Vermaelen havia sigut l’únic jugador que havia tingut protagonisme en tots els partits: un de Champions, quatre de Copa i vuit de Lliga. En total, 1.006 minuts. “És una llàstima, estava en un moment molt bo. És una lesió similar a la d’Umtiti”, lamentava Jordi Alba.

1.006 minuts Vermaelen ha jugat els últims 13 partits consecutius, onze de titular

Tot i que els primers pronòstics no eren alarmants i que els metges del club preveuen que el temps de recuperació sigui lleu, segons va avançar La TdP, la lesió suposa un contratemps greu als plans d’Ernesto Valverde. L’equip sap que perdrà Javier Mascherano a finals de mes, ja que se n’anirà a jugar a la Xina, i que el relleu del Jefecito, el colombià Yerry Mina, encara està una mica verd per jugar els partits de màxim nivell vestit de blaugrana.

Al camp del Betis, Umtiti va entrar en el lloc de Vermaelen. Curiosament, el central francès s’havia lesionat feia un mes i mig en una jugada calcada a Vermaelen. Ara serà el jove jugador qui haurà de prendre el relleu a l’eix de la defensa.