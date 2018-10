Tres tocs del Tottenham: desplaçar des de l'esquerra, punxar per la dreta i caçar a l'àrea

El pròxim rival del Barça a la Champions és un equip versàtil i potent. Mauricio Pochettino pot fer diferents onzes i seguir sent competitiu i fidel a la seva idea de joc. De fet, el tècnic argentí haurà de modificar la seva teòrica alineació més titular per les baixes que acumula, com Dele Alli, Christian Eriksen o Jan Vertonghen. Tot i que a priori seran absències que li restaran potencial, no transformaran gaire el Tottenham. A grans trets, el Barça n'ha d'esperar això.

Flexibilitat defensiva i molta agressivitat

A l'estrena a la Champions contra l'Inter va sortir amb defensa de quatre però en l'última jornada a la Premier va plantejar un esquema amb tres centrals i dos carrilers.

540x236 Posicionament amb defensa de cinc Posicionament amb defensa de cinc

540x306 Posicionament amb estructura de 4-4-2 Posicionament amb estructura de 4-4-2

Pochettino alterna el 4-2-3-1 amb esquemes 3-4-2-1 o 3-1-4-2 però, més enllà dels matisos d'un dibuix o l'altre, basa el seu joc en un gran dinamisme de les seves peces ofensives i molta intensitat defensiva.

540x306 Molts jugadors en espais entre línies i bona amplitud dels laterals/carrilers Molts jugadors en espais entre línies i bona amplitud dels laterals/carrilers

Després d'atacs en què acumula molts efectius, salta a la pressió, però si ha d'allargar la seva fase defensiva, tampoc pateix excessivament. Contra el Barça lluirà totes dues versions, en funció del volum de pilota que sigui capaç de tenir, però intentarà potenciar la més agressiva a camp contrari.

540x306 Pressió a camp contrari després de pèrdua Pressió a camp contrari després de pèrdua

Rebre a baix i mirada llarga

Un dels patrons de joc més repetit en el Tottenham són les recepcions baixes de Davies o Rose al lateral esquerre, per activar, des d'allà, una passada a camp contrari.

540x270 Sortida a través del lateral esquerre Sortida a través del lateral esquerre

En un esquema de tres, tendeix a ser Vertonghen qui assumeix aquesta responsabilitat en la sortida. Les opcions poden ser en llarg buscant el pit o cap de Harry Kane, perquè descarregui de cara, o una passada rasa filtrada a l'espai interior, per on apareixen homes com Dele Alli o Son. L'agilitat amb què el Tottenham traça triangulacions en aquests espais podria desajustar el Barça en cas que els de Valverde no ajustin bé la zona de pressió de Leo Messi.

540x306 Harry Kane descarrega en la sortida per activar el costat contrari Harry Kane descarrega en la sortida per activar el costat contrari

Acabar per la dreta i amb centrada

Un cop ha atret el rival a la zona esquerra per a l'inici de joc, el Tottenham té l'habilitat i la consigna de canviar l'orientació per aprofundir per banda dreta.

540x306 Eriksen trenca a l'espai en diagonal quan rep Trippier per fora Eriksen trenca a l'espai en diagonal quan rep Trippier per fora

540x306 Lamela trenca per donar una solució en ruptura a Aurier Lamela trenca per donar una solució en ruptura a Aurier

Trippier, Lucas Moura o Aurier acostumen a ser els brots de potència que assalten el carril quan es produeix el gir i l'acció rep sovint el complement d'un desmarcatge en ruptura dels interiors, generalment Eriksen o, avui, probablement Lamela. Des del pic dret es busca xut o centrada a l'àrea, on Kane espera les pilotes per convertir-les en ocasions. La voracitat amb què el Tottenham vol trepitjar l'àrea serà un factor a controlar per al Barça, que toparà amb un rival que no deixa res desatès a la frontal en les segones jugades. La baixa del danès Eriksen, però, limitarà el potencial anglès en el remat llunyà.