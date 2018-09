Tres pinzellades del que pot ser el Barça-Girona

Pel talent del Girona al contraatac, el perill d'una setmana amb tres partits i els tocs personals que sempre aporta un tècnic que coneix bé el rival, el Barça-Girona d'aquest diumenge serà interessant.

Un mirall davant el model

Com sempre que el Barça s'enfronta a un tècnic que coneix la casa (és a dir, tots els racons), el partit desperta un interès doble. Té dues capes. Ja no és només la incògnita de com es plantejarà el matx, sinó també en què prioritzarà la mirada l'entrenador. Després de les experiències amb Guardiola i Unzué, ara serà el torn d'Eusebio, que haurà de decidir si busca incomodar la sortida de pilota dels culers, si tapa el joc interior, si despenja els puntes, si es replega... Serà com posar un mirall davant el model.

540x306 El Vila-real va fer mal al Girona amb recepcions entre línies El Vila-real va fer mal al Girona amb recepcions entre línies

El rectangle de la frontal

A l'estadi de la Cerámica i en els minuts inicials contra el Celta dilluns, el Girona va patir per controlar el joc interior del rival. Els tres centrals preferien recular, mentre que els pivots acompanyaven el salt endavant dels atacants en la pressió. El forat que es generava va ser un regal per a Gerard Moreno, Pione Sisto i Iago Aspas. Imaginar-hi allà Messi, Coutinho o Dembélé és una amenaça que el Girona no es pot permetre. Eusebio haurà d'unificar els moviments defensius en la zona central per no esquerdar-se.

540x306 Contraatac del Girona davant del Celta, amb Stuani, Portu i Porro de protagonistes Contraatac del Girona davant del Celta, amb Stuani, Portu i Porro de protagonistes

Portu en mode corcó

Puntuar al Camp Nou passa per la capacitat que tingui el Girona d'interrompre la fase d'atac del Barça. Ja no és només tenir trams de pilota i combinació (cosa que Eusebio ha millorat), sinó fer sentir incòmode el Barça a camp contrari. Necessita contraatacs, i contraatacs que es finalitzin. El Barça ha anat transmetent sensacions d'inestabilitat en vigilàncies i cada escapada de Portu per la dreta serà un ensurt. Si s'hi sumen més efectius (Porro i el costat contrari) i en surt una centrada, el cap de Stuani pot ser letal.