Umtiti rep l'alta i entra a la convocatòria per viatjar a la Lió

Samuel Umtiti ha rebut l'alta mèdica i ha entrat en la llista de 21 jugadors convocats per aErnesto Valverde per al partit de la Lliga de Campions que el Barça jugarà aquest dimarts contra l'Olympique de Lió (21 h, Movistar Liga de Campeones). A la llista, en què també han entrat Peña i Wague, del filial, no hi ha Thomas Vermaelen, baixa per una sobrecàrrega al bessó de la cama dreta. El central belga va completar els 90 minuts dissabte contra el Valladolid.