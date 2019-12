Valverde: "No m'he plantejat la sortida d'Arturo Vidal"

Abans del duel d'aquest dimarts contra l'Inter de Milà (21 h, Movistar Liga de Campeones), Ernesto Valverde ha parlat del nom d'Arturo Vidal, un futbolista que interessa al conjunt interista i que fa poc va afirmar en una entrevista a TV3 que si no tenia més protagonisme no tancava la porta a marxar del Barça. "No m'he plantejat ni ningú m'ha plantejat la sortida d'Arturo Vidal, bàsicament perquè encara no som al mercat d'hivern, i no tinc constància que el club s'hagi reunit amb l'Inter per negociar la seva sortida –ha afirmat l'entrenador blaugrana–. Ja parlarem de fitxatges quan s'obri el mercat d'hivern, però el que ens interessa és tenir un equip potent i del gener al maig hi ha molts partits".

Si Vidal interessa a l'Inter, Lautaro Martínez interessa al Barça. La secretaria tècnica blaugrana segueix amb interès el jove (22 anys) davanter del conjunt italià i Valverde l'ha definit com "un jugador que està fent una gran campanya a l'Inter": "És ràpid i potent, ens va fer un gol al Camp Nou, anant a l'espai i emplenant la força. És una mica diferent a Luis Suárez, però al final són dos davanters purs que sempre estan a prop del gol".

Valverde confirma que Neto serà titular

Pel que fa a l'actualitat centrada en el duel contra l'Inter, Valverde ha confirmat que jugarà Neto: "És un gran porter, que encara no ha pogut jugar, i ho farà aquest dimarts contra l'Inter". L'entrenador blaugrana farà un onze amb molts canvis i ha convocat sis futbolistes del filial: "El Riqui [Puig] va jugar diumenge i s'ha de vigilar amb aquestes coses. L'Ansu ha tingut algunes molèsties fa poc. També he portat Morer, Araujo... Tots no jugaran, ja veurem quins ho fan i quins no".

Messi s'ha quedat a Barcelona

Valverde ha deixat fora de la llista, per descans, Messi. El tècnic no ha volgut explicar si ha sigut una decisió pactada amb el jugador: "Les coses internes són internes. Venim de jugar partits seguits, vam jugar dissabte a la nit i ara tornem a jugar aquest dimarts. És decisió meva que no vingui. L'any passat ja no va jugar i vam fer un gran partit".

L'entrenador blaugrana, que té Arthur de baixa amb problemes al pubis, segons va informar el club divendres, ha explicat que va venir després de l'última aturada de seleccions amb el Brasil amb problemes en aquesta zona i que han preferit parar i que es recuperi. El Txingurri ha recordat que és una zona on ja va tenir problemes la temporada passada.

Valverde encara el partit com un repte més

Malgrat que el Barça es presenta al partit sense Messi i amb la classificació com a primer de grup ja al sarró, Valverde ha afirmat que l'equip serà competitiu: "És un repte important, difícil. Ells es juguen passar, nosaltres per sort ja estem classificats, però volem guanyar. L'any passat no ho vam aconseguir en aquest estadi, a veure si podem aquest dimarts. Nosaltres venim aquí a competir. Sabem que ells tenen un gran equip i que hi haurà un gran ambient. Som el Barça i tenim una obligació amb el nostre club".