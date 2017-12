Valverde: "Descartar el Madrid si guanyem? No, en absolut"

Ernesto Valverde mai perd la serenor. L'entrenador del Barça parla amb l'habitual tranquil·litat 24 hores abans de visitar el Santiago Bernabéu en el seu primer clàssic a la Lliga Santander (Dissabte, 13.00 h, beIN LaLiga). Lluny queda la Supercopa d'Espanya a doble partit -amb les sensacions que se'n van despendre- i l'amistós durant la gira nord-americana. "Una temporada és molt llarga. Hi ha temps per estar bé, per tenir petites crisis. En aquell moment no estàvem bé i vam sumar un resultat negatiu. Des de llavors hem crescut, l'equip ha anat a més i estem en un bon moment a la classificació. És un partit important. Volem reafirmar-nos. La idea és anar a Madrid a guanyar els tres punts".

L'entrenador culer, líder de la competició, no creu que el seu equip sigui favorit. "Els dos equips estem pressionats. Potser ells una mica més, però no és decisiu. La classificació no importa en aquests partits. És un enfrontament especial, amb tensió. Ells juguen a casa i també és important. No crec que hi hagi un favorit", explica Valverde, que matisa que el Madrid seguirà lluitant pel títol de Lliga sigui quin sigui el resultat final. "Descartar el Madrid si guanyem? No, en absolut. Tampoc ens plantegem les conseqüències dels marcadors abans de jugar. Encara no hem guanyat, l'Atlètic és a 6 punts i pot situar-se a 3 si perdem. Queda molta Lliga. No hi ha res escrit fins al final".

Pressió i potencial ofensiu

"La possessió de la pilota no fa que guanyis o perdis. La idea és acumular situacions de gol. Hi ha equips que no tenen la pilota però que són efectius i dominen el partit amb gols. L'objectiu és arribar a la porteria i fer gol. Hem d'estar atents a tots els detalls. Hi ha jugadors tan extraordinaris que qualsevol jugada pot decidir el partit. Hem d'intentar gestionar aquestes situacions i evitar que ens pressionin. Tenen una transició ofensiva enorme. Creiem que intentaran començar molt endollats per intentar marcar el terreny", ha analitzat.

L'ex de l'Athletic ha valorat el duel particular entre Ter Stegen i Keylor Navas. "Els porters són molt importants. Tots dos hauran d'esforçar-se a fons tenint en compte el potencial ofensiu que tenim els dos equips. Per a nosaltres, Ter Stegen sempre serà el millor. Intentarem que no tingui gaire feina". Valverde, poc amic de les qüestions extraesportives, ha parlat de la possibilitat de fer un passadís al Madrid: "No m'agradaria fer cap passadís, tampoc veure que el rival el vol fer. És una cosa que s'ha contaminat i agafa un to que no és bo. El Madrid té el nostre reconeixement per tot el que ha aconseguit. L'ambient al Bernabéu serà bo, no en tinc cap dubte. Vam anar a l'estadi de l'Atlètic de Madrid i es parlava molt d'aquestes coses, i el recordo com un partit d'ambient de futbol excepcional".