Valverde: "Tots els equips són diferents amb Messi i sense"

Ernesto Valverde està satisfet. El tècnic del Barça ha valorat positivament l'empat 2-2 del seu Barça a Sevilla després d'anar a remolc en el marcador fins al minut 85. "Hi ha hagut de tot al partit. Hem tingut les nostres ocasions, però ells han fet els dos gols. S'han trobat en el seu millor ambient. Quan fas l'anàlisi posterior creus que pots controlar més algunes situacions. Avui hem tingut problemes. La sensació de l'espectador varia segons qui genera el perill. No creiem que la Lliga estigui guanyada. Hem buscat remuntar fins al final, tot i que estàvem assumint riscos. Hem celebrat molt l'empat perquè valorem molt puntuar aquí", ha comentat.

L'entrenador ha parlat de Messi, revulsiu col·lectiu des què ha trepitjat la gespa al minut 55. "Si tens a Messi, i no juga, té importància, perquè és un jugador decisiu cada vegada que toca la pilota. Tenia previst que jugués al segon temps per les molèsties que arrossega i per prevenir una situació pitjor. Hem hagut d'arriscar i aquí Messi ha estat decisiu. Tots els equips són diferents amb Messi i sense. Creiem que dimecres estarà disponible per al partit de Lliga de Campions". El 'Txingurri' ha destacat que la final de la Copa del Rei contra el Sevilla no ha de ser, necessàriament, com el partit d'aquesta jornada: "No sé si el partit de Copa del Rei serà així, però sí que puc dir que és una referència. Quan veus un partit contra tu tens referències que no perceps si veus un partit del Sevilla contra el Bayern".