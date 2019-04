Valverde: "Estem contents amb què la gent s'il·lusioni, però encara queda"

Després de la victòria (2-0) contra l'Atlètic de Madrid que deixa pràcticament la Lliga vista per a sentència, Ernesto Valverde ha valorat que el partit "ha començat bé, amb ritme" i ha recordat les ocasions de Jordi Alba, al pal, i de Coutinho, que ha aturat Oblak, al primer temps. "Després, amb l'expulsió, ells han fet un canvi tàctic, i el partit s'ha aturat. A la segona part hem tornat a millorar, han arribat els gols, i el seu porter també ha fet un partidàs", ha afegit. Respecte el fet d'haver deixat la Lliga a tocar, Valverde ha estat prudent: "Estem contents amb que la gent s'il·lusioni, però encara queda".

Valverde ha admès que aquesta victòria els reforça i que l'objectiu de l'equip sempre és lluitar per totes les competicions. Respecte a l'expulsió de Diego Costa, el tècnic blaugrana ha afirmat que no n'han parlat al vestidor i no ha volgut afegir res més.