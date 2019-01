Luis Suárez: "La Lliga és molt llarga i no podem descartar el Reial Madrid"

Luis Suárez ha celebrat la victòria del Barça al camp del Getafe (1-2) sense eufòries, fent bons els tres punts i mirant endavant, centrant-se en un calendari que caminarà aquest mes entre la Lliga Santander i la Copa del Rei: "El meu gol era molt difícil, perquè hi havia molta gent a l'àrea, però al final ha sortit bé. No és fàcil guanyar fora de casa perquè ells s'organitzen molt bé aquí, al seu estadi. Són partits de molt xoc, de futbol. Crec que ha estat un bon partit per l'espectador", ha comentat.

El davanter ha destacat la situació del Barça a la Lliga, líder, amb cinc punts de marge respecte l'Atlètic de Madrid i a 10 punts del Reial Madrid després de la seva derrota a Getafe. "Tenim un balanç positiu, depenem de nosaltres i seguim endavant. És veritat que no hem estat a l'alçada en algun partit", ha comentat l'uruguaià, que no vol descartar el Reial Madrid en la lluita pel títol de Lliga Santander: "La Lliga és molt llarga. Encara no ha acabat la primera volta. Ja veurem amb el temps si el Madrid és o no és candidat al títol".