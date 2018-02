Yerry i Digne aproven l’examen sorpresa

El Barça ha mantingutel dubte fins a última hora de si jugaria o no Gerard Piqué, que pateix una elongació als lligaments laterals externs del genoll dret. Finalment s'ha imposat la prudència i el barceloní ha vist el partit des de la banqueta. Sense Samuel Umtiti, sancionat, ni Thomas Vermaelen, lesionat, Valverde no ha tingut més remei que improvisar una parella de centrals. Jugava Yerry Mina, que s’estrenava com a titular després dels 10 minuts a Mestalla; i l’acompanyava Lucas Digne, un lateral esquerre que ja havia disputat algun partit en aquesta posició. Un examen sorpresa que han aprovat amb una nota prou convincent.

“Han fet un partit de menys a més. Potser a l’inici s’havien d’habituar una mica al terreny de joc, i més amb la pressió del Getafe, que era molt alta als primers minuts”, defensava Ernesto Valverde. L’entrenador ha acabat content amb ells i ha definit la seva actuació com una “notícia positiva”, perquè Yerry i Digne tenien “un paper difícil” i van “complir” al Camp Nou. “Hem passat pocs problemes al darrera i el seu joc no ens ha afectat en la sortida de la pilota. Estic content”.

Yerry Mina, a punt de marcar

La parella de centrals ha passat alguns problemes a la primera meitat, tot i que no ha perdut cap pilota compromesa ni ha regalat cap ocasió de gol al Getafe. Amb Yerry mina a la banda dreta i Lucas Digne com a soci a l’esquerra, han anat agafant confiança a mesura que avançaven els minuts, atrevint-se amb passades més arriscades i amb una sortida de la pilota més habitual en els jugadors blaugranes. També hi ha ajudat el joc del rival, que als darrers minuts s'ha replegat i ha renunciat a l’atac gairebé en la seva totalitat.

Ha estat en aquestes circumstàncies que Yerry Mina ha fet un pas endavant i ha intentat ajudar els companys a la recerca del gol de la victòria. Aprofitant la seva planta, un metre i 95 centímetres, el colombià ha tingut fins a tres rematades. Dues d’elles, clares: una pilota que ha xutat de volea des del punt de penal, a la primera part, i un cop de cap a la sortida d’un córner que ha sortit fregant el pal, poc abans del final del partit. “Sabia que tindria alguna ocasió i és una llàstima que no hagi entrat. Ara toca entrenar cada dia i provar més rematades perquè a la propera no falli”, deia el futbolista, sempre amb un somriure als llavis.

Gairebé totes les mirades estaven pendents d’ell, que jugava el seu primer partit al Camp Nou i a més com a titular. Abans de saltar a la gespa, Piqué hi ha parlat i li ha demanat que estigués “tranquil”. I Yerry Mina ho ha estat en els 90 minuts de partit. Ha tocat la pilota 97 vegades, ha fet 78 passades i només n'ha errat cinc. Ha recuperat quatre vegades la pilota, ha guanyat vuit dels 14 duels i s'ha imposat en cinc de les nou vegades que ha disputat una pilota aèria. “Ara toca seguir treballant per corregir aquests petits errors”, afegia el central colombià.

Després de l’estrena, Yerry Mina es manté com a candidat a ocupar l’eix de la defensa en el proper partit de Lliga, dissabte al camp de l’Eibar. Aquell dia ja podrà jugar Umtiti i està previst que Thomas Vermaelen hagi rebut l’alta mèdica. El dubte serà Gerard Piqué. Després del secretisme que ha envoltat la seva lesió, els metges, l’staff tècnic i ell mateix hauran de decidir si ja està al cent per cent per jugar a Ipurúa o si és millor que tingui uns dies més de descans pensant en el Chelsea.