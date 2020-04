L’art de sobreviure de Josep Maria Bartomeu

Quan el 23 de gener del 2014 Sandro Rosell va decidir dimitir, Josep Maria Bartomeu es va trobar al capdavant del Barça sense haver-ho planificat. L’actual president ha explicat molts cops que s’ho passava millor quan era vicepresident, però ha anat aprenent com fer de president sumant victòries al terreny de joc i derrotes a fora. En diferents moments, directius del club han donat gairebé per fet que Bartomeu plegaria abans d’hora. Però passen els mesos i segueix decidit a complir la seva paraula i esgotar el seu mandat, fins al juny del 2021.

Rosell va dimitir quan era investigat dins del cas Neymar, una dimissió que no va acabar de quedar clara ni tan sols per a la major part dels seus directius, que es preguntaven sense resposta quina era la veritable raó d’aquella decisió de Rosell. Si part de la directiva no va entendre per quina raó marxava Sandro Rosell, ara molts directius no entenen per quina raó segueix Bartomeu, que ha vist com la pressió de ser president li acaba afectant també en la vida personal, amb un divorci. El desgast, sumat a l’escàndol del Barçagate, va portar molts directius a pensar que Bartomeu finament es rendiria. Però tot el contrari, els directius que li van dir durant la reunió de la junta de fa unes setmanes a Sant Just Desvern que havia arribat el moment d’avançar les eleccions i, per tant, de marxar, han vist com el president els defenestrava. Els dos vicepresidents que van liderar aquella revolta, Emili Rousaud i Quique Tombas, són els que van rebre una trucada del mateix president Bartomeu convidant-los a presentar la dimissió i marxar del club. Però com que no ho han fet i els estatuts no permeten al president fer fora directius, seguiran a la junta, arraconats, liderant un corrent d’oposició intern acompanyats de Josep Pont i Silvio Elías.

Malgrat que l’última crisi institucional del club va esclatar dimarts, quan Bartomeu va comunicar la seva decisió a Rousaud i Tombas, el club encara no ha comunicat oficialment els canvis dins de la junta, un d’ells l’ascens de Jordi Moix, el directiu encarregat del projecte de l’Espai Barça, a la vicepresidència econòmica, càrrec que fins ara ocupava Tombas. “La junta no veu les coses igual, està dividida”, admet l’expresident Jordi Mestre, un dels set vicepresidents que han deixat de ser-ho els últims cinc anys. Canvien les cares, però Bartomeu segueix.

El primer vicepresident que va marxar va ser Javier Faus, vicepresident econòmic, que va abandonar el club després de les eleccions del 2015 per centrar-se en la seva feina, molt tocat per haver-se barallat públicament amb Lionel Messi, que va dir de Faus que “no en tenia ni idea de futbol”. El 2016 va marxar la vicepresidenta econòmica Susana Monje, que no compartia bona part de les decisions dels seus companys de junta. El 2017 va arribar el torn del vicepresident de relacions institucionals Carles Vilarrubí, que va marxar el dia 1 d’octubre al considerar que el club s’equivocava jugant un partit el dia del referèndum per la independència.

Una àrea esportiva inestable

Un dels canvis menys traumàtics va ser el del vicepresident de màrqueting Manel Arroyo, que va marxar per centrar-se en la seva feina a Dorna, l’empresa que gestiona el Mundial de motociclisme. El 2019 va ser el torn del vicepresident esportiu Jordi Mestre, insatisfet pels canvis a la seva àrea. Una àrea, l’esportiva, on del 2015 al 2019 es van veure quatre directors esportius: Andoni Zubizarreta, Robert Fernández, Pep Segura i, finalment, Éric Abidal.

Bartomeu s’ha anat quedant sol, envoltat de treballadors fidels com Jaume Masferrer i Òscar Grau, el CEO del club. Envoltat de gent fidel per encarar el seu últim any.