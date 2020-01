L'Atlètic-Barça més decisiu: mitja Primera Iberdrola en joc

Probablement és el partit més decisiu dels pròxims quatre que han de jugar l'Atlètic de Madrid i el Barça, i això que, de manera immediata, els dos equips jugaran unes semifinals de la Supercopa d'Espanya i l'eliminatòria de quarts de final de la Champions. Però quan es trobin aquest dissabte a la Ciutat Esportiva Wanda d'Alcalá de Henares (12 h) resoldran la sort de la Primera Iberdrola. Els nou punts d'avantatge que actualment tenen les blaugranes sobre les matalasseres en Lliga converteixen en definitiu el xoc d'aquest cap de setmana: un triomf culé transformaria els objectius de les madrilenyes, que passarien a prioritzar la defensa de la segona plaça, amenaçada per un Llevant en ratxa, per davant del títol, mentre que una victòria local afegiria emoció a un campionat que ja està mig tenyit de blaugrana. "Volem demostrar a tothom que seguim aquí", reivindica Ángela Sosa des del vestidor blanc-i-vermell.

La superioritat de l'equip de Lluís Cortés és evident, tant en la classificació com damunt la gespa, però el tècnic fa esforços per recordar fora del vestidor que la realitat que separa el Barça i l'Atlètic no es correspon amb el 6-1 rotund de la primera volta. La plantilla blaugrana s'ha fet seu el discurs d'humilitat, "no vol que la Lliga s'escapi" i reconeix que dissabte tenen "una gran oportunitat d'avançar en l'objectiu", com reconeixia Patri Guijarro a Barça TV. La migcampista balear apunta a titular, sobretot per la baixa d'última hora de Kheira Hamraoui, que no viatjarà a Madrid per una lesió al bessó.

Els gols de Jenni i Oshoala

Tampoc viatjarà Hansen, que segueix lesionada. Les que sí que hi seran són Jenni Hermoso i Asisat Oshoala, màximes golejadores blaugranes, amb 18 i 14 gols respectivament. Entre les dues han marcat els mateixos gols que tot l'Atlètic de Madrid: 32. Aquesta falta de punteria és un dels motius que expliquen la inestabilitat en els resultats de les matalasseres enguany i que han precipitat la destitució de Pablo López i l'arribada in extremis del tercer entrenador de l'any, Dani González. L'Atlètic ja ha concedit quatre empats, punxades que no va tenir l'any passat. A aquestes alçades del campionat, de fet, només havia perdut el duel directe amb el Barça i portava el doble de gols (62). Va acabar el curs amb més dianes (96) que el Barça (94),¡ i va trencar la inèrcia dels últims anys, en què el Barça sempre havia acabat la Lliga com l'equip més golejador. La falta de gol s'explica per la pèrdua de referents en atac: a l'estiu van marxar Jenni Hermoso (autora de 24 gols el curs passat) i Esther González (13). A més, Olga García, que en va fer 12, està pràcticament inèdita i no ha vist porteria. La més efectiva és Ángela Sosa, amb 6 gols. Charlyn Corral, una de les esperances ofensives, només porta 6 gols, i Toni Duggan, 3.

Sporting-Barça i Espanyol-Logronyo als vuitens de la Copa de la Reina https://t.co/KMfXJAbLoN — ARA Esports (@ARAesports) January 24, 2020

La Copa passa per Huelva

Aquest divendres s'han sortejat els vuitens de final de la Copa de la Reina, que es jugaran a partit únic entre els dies 11 i 13 de febrer, i que faran viatjar el Barça a Huelva per enfrontar-se a l'Sporting. El camp del conjunt andalús és un dels més incòmodes de la categoria. D'altra banda, l'Espanyol rebrà a casa el Logronyo. Els altres duels són: Athletic-Tenerife, Tacón-Rayo, Sevilla-Llevant, Reial Societat-Madrid, Dépor-València i Betis-Atlètic de Madrid.