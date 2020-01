Batalla campal entre Boixos Nois i Yomus abans del València-Barça

La prèvia del partit entre el València i el Barça ha estat marcada per una batalla campal que s'ha produït als afores de Mestalla entre els Yomus i els Boixos Nois. Es tracta dels aficionats radicals dels dos conjunts, tots dos d'ideologia neonazi. La policia ha detingut una persona per ordre judicial i n'ha identificat una seixantena més pels fets, segons fonts policials consultades per l'agència Efe.

Els fets han passat al migdia, tal com han denunciat diverses persones a través de les xarxes socials. Alguns, fins i tot, han captat imatges dels incidents. Han volat cadires de les terrasses i s'han agredit entre ells, alguns fent servir crosses com a bastons. Poc després de començar la baralla ha intervingut la policia.

Incidents previs a l'Espanyol-Athletic

Els de Mestalla no han sigut els únics incidents entre aficionats radicals. Abans del partit entre l'Espanyol i l'Athletic Club també hi ha hagut una batussa a Cornellà de Llobregat entre els membres de La Curva i Herri Norte Taldea (HNT).

Pelea de Curva y HNT estos últimos hacen correr a los miembros de La Curva en el Español-ATHLETIC DE BILBAO. pic.twitter.com/3Yhn8XT6dg — MundoUltra (@MundoUltra2) January 25, 2020

En aquest cas els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones i n'han identificat 36 més, segons ha informat la policia catalana.

Per ara es desconeix si alguna persona ha resultat ferida en aquests dos episodis de violència.