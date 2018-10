5-1: un capítol més al llibre de les grans golejades als clàssics

El Barça ha escrit aquesta tarda un nou capítol en la seva particular història de grans golejades al Reial Madrid amb el 5-1. Són, com el d'aquesta jornada, els clàssics que acaben tenyits de clar blaugrana, després d'una exhibició de joc i d'encert ofensiu de cara a porteria. El 2-6 del Santiago Bernabéu va establir un precedent. Per la temporada (la 09-10, la del triplet de Pep Guardiola) i el canvi de dinàmica entre els dos equips.

El Barça passava a manar al futbol estatal i pujava fins al primer nivell del panorama continental. Els gols d'Henry (2), Messi (2), Puyol i de Piqué van signar aquella victòria. El conjunt barceloní va tornar a ser superior el 29 de novembre amb un 5-0, aquesta vegada al Camp Nou (Villa (2), Xavi, Pedro i Jeffren). L'últim gran marcador va ser a la temporada 2015-16, amb un 0-4 sobre la gespa de l'estadi del Reial Madrid.

Deixant de banda l'època moderna, el Barça va tenir grans nits contra l'etern rival des dels primers anys d'història. Des del 1-5 del 1926 (Samitier (4) i Piera) al 5-0 del Dream Team al 1994 (Romario (3), Koeman i Iván Iglesias), passant, per exemple, pel 0-4 del 1986 (Amarilla, Urbano i Esteban).