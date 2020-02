Messi persegueix el seu clàssic número 43

“No he vist cap altre jugador com Messi en tota la història. Porta deu anys al màxim nivell. És un luxe veure’l jugar i ens fa gaudir d’aquest esport”, va dir Quique Setién la temporada passada, quan patia l’argentí com a entrenador rival. Aquest diumenge el dirigirà per primera vegada en un dels feus que més motiven el capità blaugrana: el Santiago Bernabéu. Setién veurà com l’astre argentí es converteix en el futbolista del Barça que més clàssics ha jugat, ja que amb 43 participacions superarà Xavi Hernández. Messi també superarà dos madridistes il·lustres com Paco Gento i Manolo Sanchís. Al capdamunt del podi hi ha Sergio Ramos, que sumarà el seu enfrontament número 44 davant el conjunt blaugrana.

L'últim cop que els dos capitans i icones del seus equips es van veure les cares va ser el passat 18 de desembre, en el clàssic del Camp Nou. Va ser un duel que es va jugar després d’haver sigut ajornat pels temors i la pressió que va fer Javier Tebas perquè la data inicial coincidia amb un clima de protesta a Catalunya per la sentència del Tribunal Suprem. En aquell partit sense gols, Ramos va treure sota pals una rematada de Messi en una de les poques oportunitat de gol clares dels blaugranes.

651x366 Messi en l'instant previ a encarar-se amb Ramos / DAVID RAMOS / GETTY Messi en l'instant previ a encarar-se amb Ramos / DAVID RAMOS / GETTY

L’última vegada que van coincidir al Bernabéu van deixar una imatge icònica amb una disputa cara a cara, xocant els fronts, després d’una agressió del madridista a l’argentí. La rivalitat entre tots dos fa més de 15 anys que dura: el 2005 es van enfrontar per primera vegada, precisament al Bernabéu. En aquell partit el públic blanc va acabar aplaudint Ronaldinho, autor de dos gols en el triomf blaugrana (0-3). Messi va jugar 69 minuts en el seu primer clàssic. Aquell també va ser el primer clàssic de Ramos.

Màxim golejador dels clàssics

“Ens encantaria pogués jugar 43 clàssics més”, va bromejar ahir Setién en la roda de premsa prèvia al partit. “No sé quina és l’estadística d’efectivitat que deu tenir en tots aquests clàssics, però no cal que digui com d’important és Messi per a nosaltres. Tant de bo faci un gran partit i ens ajudi a guanyar”. L’argentí és el màxim golejador històric de tots els enfrontaments entre el Barça i el Reial Madrid. El capità blaugrana ha marcat 26 gols en els 42 clàssics que ha disputat fins ara. Alfredo Di Stéfano (18 gols en 30 partits) i Cristiano Ronaldo, amb les mateixes xifres que l’històric jugador blanc, completen el podi.

651x366 TOTS ELS CLÀSSICS DE MESSI / ARA TOTS ELS CLÀSSICS DE MESSI / ARA

Messi té una ràtio golejadora més alta al coliseu blanc que com a local: hi ha fet 15 gols, per 11 al Camp Nou. De fet, el futbolista de Rosario també ha guanyat més vegades al Bernabéu que al feu blaugrana: 12 triomfs a 7. Els últims anys el Barça ha fet de l’estadi madridista un dels seus jardins preferits a la Lliga, amb vuit triomfs en les últimes onze visites de Lliga.

Ramos, al capdavant

Messi seguirà a un clàssic jugat d’atrapar Sergio Ramos. “Ser el jugador que ha jugat més clàssics em suposa una alegria gegant. Tant de bo pugui seguir jugant-ne molts més. Això seria un bon senyal, perquè voldria dir que segueixo molts més anys aquí”, ha afirmat el capità blanc en una entrevista amb la Lliga. El central andalús ha elevat a categoria de “determinant” l’enfrontament, malgrat afirmar que encara quedarà “molta Lliga per davant” i que a hores d’ara la diferència de punts entre els dos equips “és mínima”. Ramos també ha parlat de Messi: “És un dels millors jugadors de la història del futbol. Li tinc molt de respecte”.

Ramos acumularà el seu clàssic número 44 i Messi jugarà el 43. L’andalús i l’argentí encapçalaran una llista que completen altres grans futbolistes d’aquesta rivalitat tan il·lustre com Iniesta (38 clàssics), Hierro (37), Raúl (37), Casillas (37) i Busquets (37).