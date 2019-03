Les 3 claus del Barça-Espanyol

El Barça s'endú el derbi gràcies a un llançament de falta i un contraatac final, després d'un partit molt tàctic i amb poc ritme.

Una invitació a jugar per fora

L'Espanyol va canviar l'esquema per plantar cara al Camp Nou: Rubi va dissenyar un 5-4-1 en rombe que va plantar en bloc mitjà-baix. Volia defensar-se reduint espais entre línies (guanyava metres a cada passada enrere del Barça) i acumulant efectius al carril central.

651x366 L'Espanyol, concentrat per dins en un 5-4-1 que allibera els carrils L'Espanyol, concentrat per dins en un 5-4-1 que allibera els carrils

Entre Melendo i Borja Iglesias bloquejaven la participació de Busquets i Arthur i expulsaven el joc blaugrana cap als carrils.

651x366 Borja Iglesias i Melendo, taponant l'accés a Busquets Borja Iglesias i Melendo, taponant l'accés a Busquets

Fins al segon temps el Barça no ha trobat l'equilibri a les bandes per aclarir el context. La millora ha sigut significativa quan han entrat Sergi Roberto (per Semedo) i Malcom (per Arthur), però ja era visible a la represa, amb Rakitic rebent en més amplitud, i Semedo en posicions més profundes.

651x366 Entra Malcom i Sergi Roberto, i Coutinho passa a l'interior Entra Malcom i Sergi Roberto, i Coutinho passa a l'interior

651x366 A segona meitat, Rakitic guanya amplitud i Semedo, profunditat A segona meitat, Rakitic guanya amplitud i Semedo, profunditat

Connectar amb el pic i la punta

La sort de l'Espanyol passava per afinar les primeres accions amb pilota, que no podien ser llargues a causa de la pressió postpèrdua dels blaugranes, i trobar els beneficis del rombe traçat.

651x366 Borja Iglesias busca la descàrrega i Melendo, accions des de la mitja punta Borja Iglesias busca la descàrrega i Melendo, accions des de la mitja punta

La intenció blanc-i-blava era aclarir la base amb Marc Roca, força alliberat davant dels tres centrals, i connectar amb Melendo, amb passada rasa a l'esquena de Busquets o a través de la descàrrega de Borja Iglesias. Des d'aquests dos jugadors l'Espanyol pretenia acumular passades i desplegar-se fins a camp contrari.

651x366 Sergio García busca regirar-se per activar ruptures de Rosales i Wu Lei Sergio García busca regirar-se per activar ruptures de Rosales i Wu Lei

Quan l'impacte del pla va morir, Rubi va agitar la transició amb Wu Lei i Sergio García, per trobar cames on buscava cos, i cos i experiència on buscava conducció.

El pànic d'una falta a la frontal

Pràcticament s'han vist totes les maniobres defensives possibles per bloquejar les faltes de Leo Messi a la frontal: un jugador que s'estira a terra per impedir el xut ras, una tanca esglaonada per cobrir més angle i un jugador que recula en el moment precís del llançament. L'Espanyol va apostar per la segona opció, amb la mala sort que Víctor Sánchez no va entendre's amb Diego López en el repartiment d'espais al pal darrere de la tanca. L'autogol va decantar un derbi que, a la contra i al final, va quedar sentenciat.