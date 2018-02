Les 3 claus de l'Espanyol-Barça

La pluja impedeix que, quan el derbi agafa volada per la pressió del marcador, el joc mantingui un bon ritme. L'Espanyol accepta el desafiament i el Barça hi reacciona amb recursos de joc directe. Finalment, 1-1 i repartiment de punts.

Un 3-4-3 i les conduccions d'Umtiti

Com havia fet a la Copa i seguint els plans de l'Alabès i el València, l'Espanyol ha acumulat gent per dins per expulsar l'atac del Barça a les bandes. Contra això, Valverde ha posicionat l'equip en un 3-4-3, amb Busquets resolent la sortida de pilota i Alcácer i Coutinho estirant la defensa enrere.

540x306 Posicionament del Barça en 3-4-3 per atacar Posicionament del Barça en 3-4-3 per atacar

Digne i Semedo eren les peces amples i buscaven recepcions entre lateral i extrem, sobretot a partir de les conduccions d'Umtiti fins a tres quarts.

540x306 Umtiti divideix per fer passada a Digne i deixar-lo lliure Umtiti divideix per fer passada a Digne i deixar-lo lliure

Un Espanyol més valent

Els partits de Copa no servien de referència. En primer lloc, perquè l'Espanyol no s'ha esperat al descans per treure el segon punta i ho ha fet d'inici. Els periquitos eren més profunds en atac i, sense pilota, han sigut més agressius per provocar l'errada i la recuperació.

540x306 L'Espanyol ataca amb més gent, i Leo estira L'Espanyol ataca amb més gent, i Leo estira

540x306 L'Espanyol busca l'errada del Barça més a dalt L'Espanyol busca l'errada del Barça més a dalt

En segon lloc, perquè Valverde ha estalviat a Messi la primera hora de desgast, i l'ha fet sortir quan les forces ja faltaven i el partit podia obrir-se. La pluja era el problema.

Retocs poc aptes a la pluja

L'escenari demanava matisos. El Barça carregava el joc per l'esquerra però el triangle Iniesta, Coutinho i Digne ha produït poc més que alguna centrada i un xut del brasiler.

540x306 Xut de Coutinho Xut de Coutinho

Al descans, Valverde ha tocat coses perquè a la dreta, on Semedo havia viscut aïllat, també es generés perill. Primer, amb Suárez oferint-s'hi i, després, amb l'entrada de Sergi Roberto i Messi. L'últim retoc amb Alba ja era sota el diluvi i amb una gespa impossible per associar-se. Per això, Paulinho s'ha sumat a Suárez a dalt per adaptar-se al context i buscar un joc més directe a l'àrea.