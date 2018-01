Un gener sense rebaixes

A la secretaria tècnica del Barça s’han pogut menjar els torrons amb molta tranquil·litat. Moltíssima més de la que s’albirava a finals d’agost, després de la Supercopa d’Espanya. Però la calma s’ha acabat almenys durant 30 dies, els que té el club per moure’s en el mercat d’hivern. Les possibles incorporacions de Philippe Coutinho i Yerry Mina, i les baixes esperades de Javier Mascherano i Arda Turan, són les carpetes més destacades que hi ha als despatxos nobles del Camp Nou. Però no les úniques que són sobre la taula.

Els bons resultats han relativitzat la necessitat de reforçar-se al gener, tot i que el club vol fer una ofensiva final per Coutinho. L’atacant brasiler del Liverpool va ser una de les prioritats a l’estiu, tot i que al final no va acabar arribant perquè el Barça no va pagar els prop de 150 milions d’euros que reclamava el conjunt anglès. De totes maneres, el Barça segueix interessat en els seus serveis i mirarà d’assegurar-se’n la contractació, tot i que no serà fàcil.

Mentre que des de l’àrea esportiva del Barça encaren l’operació amb optimisme, els rectors de l’àrea econòmica s’ho miren amb molt més recel i destaquen com a principal inconvenient l’elevat cost del traspàs, que seria similar al que demanava el Liverpool a l’estiu -ahir el Mundo Deportivo informava que el club havia fet arribar al Liverpool una oferta de 110 milions fixos més 40 de variables-. A més a més, s’hi afegeix el sou, que situaria Coutinho com un dels més ben pagats de l’equip i tensionaria encara més la tresoreria culer, ofegada perquè la massa salarial actual supera el 80% dels ingressos ordinaris.

No és només això. També caldria convèncer el Liverpool de deixar escapar el seu jugador franquícia a mitja temporada, quan els red s’estan jugant quedar entre els quatre primers de la Premier i encara competeixen a la Champions . Aquest últim tema també repercutiria en el Barça, ja que Coutinho no podria jugar la competició europea de blaugrana fins al curs vinent, en haver-la disputat ja amb un altre equip. Mentrestant, Jürgen Klopp, l’entrenador dels anglesos, segueix tirant pilotes fora a la sala de premsa cada vegada que li pregunten per l’hipotètic traspàs.

Coutinho, doncs, té difícil aterrar aviat a Can Barça. “Tenim clara una cosa: volem que vingui. Però no sabem si ho podrem aconseguir”, deia una veu autoritzada. Una opció que també ha plantejat una de les parts és arribar ja a un acord amb el Liverpool per al traspàs, que no seria efectiu fins a l’estiu. D’aquesta manera s’assegurarien que el preu no pugés si el brasiler fes un bon paper al pròxim Mundial de Rússia. Aquesta possibilitat, però, és només “una hipòtesi més” entre les que s’estan treballant.

Un central per suplir Mascherano

Philippe Coutinho és el nom més mediàtic però no el més urgent a la disciplina blaugrana, entre altres coses perquè Dembélé es recupera aquest mes de gener de la lesió que l’ha deixat fora de l’equip durant quatre mesos. On el Barça té més urgències és en defensa, i més després de transcendir que Javier Mascherano és a punt de fer les maletes i marxar cap a la Xina.

El jefecito, que hauria arribat a un acord per deixar el Barça el 31 de gener, segons va avançar fa unes setmanes Catalunya Ràdio, deixaria l’eix de la defensa en una situació compromesa, amb només tres centrals purs. El club té un parell d’opcions clares sobre la taula. Una d’elles és avançar el fitxatge del colombià Yerry Mina -per qui el Barça té un dret preferencial-, pagant al Palmeiras els 10 milions que cobraria per Mascherano.

El principal problema de Mina és que es tracta d’una aposta de futur i hi ha algunes veus crítiques al Barça que no tenen clar si ara mateix hi ha l’escenari adient perquè arribi el futbolista. En el cas que l’operació no es tanqués, també s’ha posat sobre la taula promocionar David Costas, un central del Barça B fitxat a l’estiu del Celta.

Arda, capítol a banda

En el capítol de sortides, i deixant de banda Mascherano, la gran carpeta es titula Arda Turan. El migcampista turc, fitxat el 2015 a so de bombo i platerets per la junta gestora que presidia Ramon Adell a canvi d’uns 40 milions (34 fixos i 7 de variables), va ser una petició expressa de Luis Enrique, tot i que no va acabar quallant en l’esquema del tècnic asturià. Aquest estiu passat el Barça li va buscar, sense èxit, una sortida. I és que cap club pot assumir la fitxa del futbolista, que és de 12 milions d’euros bruts per temporada.

Arda ni ha debutat amb Valverde ni està previst que tingui cap minut fins a final de temporada. El Barça intentarà vendre’l aquest hivern, amb la premissa d’estalviar-se així la seva fitxa. Fonts del club, però, reconeixen que l’operació és “complicada”, i que si bé el Besiktas turc ha mostrat interès en el seu fitxatge, “ni ha arribat cap proposta en ferm de cap club que li pugui pagar la fitxa, ni ell ha mostrat gaire interès a deixar Barcelona”. El migcampista compleix 31 anys aquest gener.

Tres incògnites

Aquest mes de gener també poden arribar tres sortides addicionals. La primera és la de Gerard Deulofeu, repescat a l’estiu després de tres temporades lluny del Barça. El davanter ha tingut minuts però no ha ofert el rendiment que s’esperava i ha sigut relegat a la suplència en els últims partits. Una de les opcions que hi ha sobre la taula és que marxi en forma de cessió per trobar fora el protagonisme que no està tenint últimament al Camp Nou.

També pot buscar una sortida Rafinha, que només fa unes setmanes que ha rebut l’alta mèdica després d’una lesió que l’ha deixat mig any fora dels terrenys de joc. Com que Valverde ja té fet l’equip, una possibilitat seria que marxés en forma de cessió per agafar rodatge i incorporar-se novament a l’estiu per fer la pretemporada en igualtat de condicions que els seus companys.

L’últim nom és el d’Aleix Vidal, per qui el Sevilla havia mostrat interès en la primera part de la temporada. Aleix va arribar amb Arda Turan al Barça però va tenir un paper residual amb Luis Enrique a la banqueta. Amb Valverde ha tingut un protagonisme irregular, tot i que últimament està tenint més minuts -jugant d’extrem dret-. Un exemple va ser al Bernabéu, on va sortir a la segona part i va fer l’últim gol del partit.

En canvi, els que no s’han de moure són Thomas Vermaelen i Paco Alcácer. El central belga va entrar a l’equip per les lesions i les sancions dels altres centrals i ha ofert un gran rendiment, fins al punt que va ser titular contra el Reial Madrid. Per la seva banda, Alcácer ha sigut un recurs habitual de l’entrenador al llarg de la primera part de la temporada. El davanter de Torrent, que somia entrar a la convocatòria de la selecció espanyola per al Mundial de l’estiu, ha respost amb cinc gols i tres assistències en el onze partits que ha disputat.