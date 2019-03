Una genialitat de Messi desglaça el derbi i apropa la Lliga (2-0)

Quan Messi es vesteix la samarreta del Barça, poques coses poden parar l'argentí. Ni les molèsties al pubis que l'acompanyen des del desembre, ni les barbaritats que ha de carregar a l'espatlla cada cop que juga amb l'Argentina poden deprimir el 10 blaugrana quan, amb el braçalet de capità al braç, salta a la gespa del seu jardí preferit, el Camp Nou. En un derbi gèlid, amb poc ritme, amb un Espanyol defensiu disposat a protegir-se amb un esquema de tres centrals, Messi ha canviat el rumb del derbi amb el seu trentè gol a la Lliga. De falta, amb un xut suau, de murri. Sense ser la millor falta que ha xutat l'argentí, ha tingut una idea entremaliada i ha executat amb en encert el seu pla, amb l'ajuda involuntària d'un Víctor Sánchez que s'ha acabat introduint la pilota al fons de la xarxa. L'Espanyol ha mirat de treure l'orgull per reaccionar, animat per un Wu Lei que ha sigut suplent malgrat l'expectació que el seu enfrontament contra Messi generava a la Xina, però el marcador només s'ha mogut quan el capità blaugrana ha recollit una assistència de Malcom per fer el definiu 2-0 al contraatac que apropa el Barça més cap a la consecució de la Lliga.

La diana de Messi ha desglaçat un derbi en què el pla de Rubi és el que s'ha imposat al primer temps, per davant del que hauria imaginat Valverde. Durant els primers 45 minuts, tret d'algunes fuetades del Barça nascudes gairebé sempre a les botes de Messi, el conjunt blaugrana no ha sabut com esquerdar la teranyina defensiva blanc-i-blava. Rubi ha abandonat el 4-3-3 per plantejar un esquema més defensiu amb tres centrals, amb vigilàncies constants a tots els jugadors del Barça encarregats de fer mal. En resum: un cinc contra cinc en què l'Espanyol s'ha sabut defensar bé: el tres centrals blanc-i-blaus defensaven els tres homes d'atac del Barça, mentre que Rosales i Pedrosa han vigilat les pujades d'Alba i Semedo.

Amb aquest guió, s'ha vist una primera part ensopida, amb poc ritme, amb el Barça trobant a faltar ajudes des de la segona línia, en què Arthur ha estat desaparegut i Rakitic només ha pogut generar perill en una jugada al contraatac, en què el croat s'ha inventat una fuetada que ha sortit fregant el pal dret de la porteria de Diego López. Un context d'ensopiment i de manca de ritme que beneficiava molt més a l'Espanyol que al Barça, que en contextos com aquests troba a faltar el desequilibri de Dembélé, lesionat.

Amb el bosc de cames blanc-i-blaves tapant els carrils centrals, Valverde ha fet escalfar ja al descans a l'únic futbolista amb un perfil similar al de Dembélé que tenia a la banqueta: Malcom, un futbolista tant oblidat com actor secundari inesperat en partits com l'anada de les semifinals de Copa contra el Madrid i aquest dissabte, servit el segon gol a Messi. Mentrestant, Coutinho ha firmat, novament, una nova actuació plana i intranscendent: tan fred i ensopit com el partit.

Valverde i Rubi activen els plans B

Al quart d'hora de la segona part, malgrat que Semedo s'ha tret les pors del damunt i s'ha mostrat una mica més atrevit, ha arribat el moment de Malcom. També de Sergi Roberto. Doble canvi de Valverde en què Arthur, que ha fet un dels seus partits més fluixos al Barça, i Semedo han estat els jugadors que han abandonat la gespa. Rubi tampoc s'ha estat de braços creuats i, pocs minuts després d'aquest gir de guió del seu homòleg blaugrana, ha fet entrar Wu Lei per un Borja Iglesias que havia notat en tot moment l'alè de Lenglet i Piqué al clatell, anul·lant-lo. El tècnic de l'Espanyol també ha donant entrada a Sergio García per Melendo.

Ben aviat, Malcom ha tingut una bona oportunitat, després del primer gest tècnic del partit de Coutinho, en què després d'un bon retall ha filtrat una passada a l'àrea que el brasiler ha rematat massa creuada. De fet, l'entrada de Malcom ha activat Coutinho, menys pendent d'atacar la banda i més actiu poden buscar espais per la frontal de l'àrea. L'Espanyol ha començat a pagar el desgast físic i d'una jugada entremaliada de Messi, l'argentí ha provocat una falta a tocar de la línia de la frontal.

Messi decideix

Quan Messi s'ha plantat davant de la pilota, disposat a xutar la falta, de ben segur que els aficionats del Barça s'han omplert d'optimisme i, els de l'Espanyol, de temor. L'astre argentí, genial un cop més, s'ha inventat un xut suau, una carícia a la pilota, dirigida al fons de la xarxa que, Víctor Sánchez, en un intent de refusar-la la pilota, l'ha acabat introduint a gol. L'Espanyol no s'ha arrosant, i Lenglet ha hagut de brillar per refusar una centrada al primer pal de Wu Lei.

També hi hagut temps als ensurts blaugranes, quan Ter Stegen ha xutat una pilota a l'esquena del davanter xinès de l'Espanyol que, per uns breus instants, ha fet passar l'imatge del 'Tamudazo' pel cap dels aficionats del Barça. L'acció ha quedat en res, com mostrant que les èpoques en què l'Espanyol podia fer perillar les lligues del Barça queden força endarrere. Així s'ha encarregat de recordar-ho Messi, fent el segon, amb una rematada potent des del cor de l'àrea després d'una gran assistència de Malcom al contraatac. Una victòria que apropa la Lliga.