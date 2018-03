“Si ja has sigut campió un cop, per què no ho pots tornar a ser?”

“Si l’Atlètic creu que pot guanyar aquesta Lliga? Doncs sí. Dependrà molt del que passi al Camp Nou, però fins i tot si empaten o perden, continuaran creient-hi”. És l’opinió de Ladislao Moñino, periodista d’ El País que s’encarrega de seguir l’actualitat del conjunt matalasser. Ho té clar: a Madrid volen tenyir la Lliga de blanc i vermell. “Amb prudència i sense generar gaires expectatives, Simeone sap que poden competir”, afirma sobre el recent discurs de l’entrenador argentí, que s’ha encarregat de recordar que els últims 14 anys, tret de la temporada 13/14, la Lliga ha sigut propietat del Barça o del Madrid. “Si ja has pogut guanyar-la, per què no ho pots tornar a fer?”, planteja Moñino.

“Esclar que l’Atlètic es creu que pot lluitar per la Lliga”. En la mateixa línia s’expressa el periodista Ruben Uría, que segueix l’actualitat de l’Atlètic per a diferents mitjans, com BeIN Sports o Eurosport. “És un equip expert, foguejat en aquest tipus de batalles. Sí que és veritat que no li agrada assumir l’etiqueta de favorit, però així és com se sent còmode: aspirant a tot, però sense ser favorit a res”, afirma Uría. El periodista, però, és conscient de la dificultat d’arrabassar una Lliga al Barça o al Madrid: “Pots guanyar-los en tornejos curts; per exemple, l’Atlètic ha eliminat el Barça de Messi dos cops a la Champions. Però a la Lliga, amb 38 jornades, i amb 500 milions d’euros menys de pressupost, és molt difícil, i això que estem parlant del millor Atlètic de tota la història”. D’aquesta manera, Uría explica el discurs de Simeone afirmant que no ho fa per “treure’s pressió”, sinó que “és una realitat”.

Tant Uría com Moñino coincideixen a dir que el bon moment de forma pel qual passa el conjunt madrileny és, en bona part, gràcies a la parella ofensiva que formen Antoine Griezmann i Diego Costa. “Costa allibera Griezmann de fer feina bruta i fixa les defenses. Llavors, entre línies, el francès és capaç de fer mal a qualsevol equip -afirma Uría-. Un posa la poesia i l’altre cobra els drets d’autor. Griezmann ja va explicar fa temps que li agrada jugar acompanyat d’un nou que faci de referència, i així va argumentar la seva eclosió a l’Eurocopa, quan el seleccionador francès el va fer jugar per darrere d’un punta -explica Moñino-. Estava desitjant que arribés Costa. Ara pot fer de satèl·lit al seu voltant per tota la zona d’atac. La millora de Griezmann amb Costa no és casualitat”, afegeix el periodista d’ El País.

De fet, el fitxatge del brasiler no només ha fet millor Griezmann. Segons Uría, el brasiler “ha revitalitzat l’Atlètic”: “Ha dotat de més registres l’equip i li ha aportat més confiança. Sembla mentida, perquè només estem parlant d’un jugador, però és un futbolista que sembla que ha nascut per jugar a l’Atlètic”. Per la seva part, Moñino explica que, últimament, l’Altlètic està “molt més precís en la passada”. “No en referència a la possessió, sinó per sortir al contraatac, i aquí Costa té un paper crucial per estirar l’equip. Abans hi havia cops que semblava que l’Atlètic jugués com si tingués Costa, però sense tenir-lo”, valora Moñino. El periodista també destaca que els matalassers han tornat a portar “al seu punt màxim” un dels seus pilars: la solidesa defensiva.

Messi determinarà el desenllaç

Pel que fa al desenllaç del partit, els dos periodistes consultats per l’ARA coincideixen en un nom: Messi. “Si està bé, no hi ha res a fer, ni per l’Atlètic ni per cap equip”, diu Moñino. Mentre que Uría afirma: “Com a equip, l’Atlètic és millor, però el Barça té Messi. Si està inspirat, l’únic que pots fer és posar-te a resar. Messi és Messi”.