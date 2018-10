El jutge confirma l'arxivament de la investigació pel trasplantament d'Abidal

La titular del jutjat d'instrucció número 28 de Barcelona ha descartat reobrir la investigació que va arxivar en el seu dia sobre presumptes irregularitats en el trasplantament de fetge de l'exfutbolista francès Éric Abidal, com li sol·licitava la fiscalia.



Segons han informat a Efe fonts jurídiques, després de demanar la opinió a les parts, la jutge ha acordat donar per tancada la causa oberta sobre el trasplantament, sense acordar la nova diligència que la fiscalia li proposava perquè el cosí de l'exfutbolista se sotmetés a un examen mèdic per comprovar si va ser el donant viu del fetge trasplantat.



En la interlocutòria, la magistrada considera que no hi ha noves proves que justifiquin reobrir la investigació, que ella mateixa va arxivar l'abril passat i que derivava d'unes converses intervingudes a l'expresident del Barça, Sandro Rosell, a la causa per blanqueig de capitals que instrueix contra ell l'Audiència Nacional, que apuntaven a una suposada compra il·legal del fetge.



L'agost passat la fiscalia va presentar un recurs al jutge perquè reobrís el cas sobre el trasplantament a Abidal i dictés una ordre europea per sotmetre a un examen mèdic el cosí del futbolista internacional i així poder comprovar si va ser el donant del fetge que es va trasplantar al defensa el 2012. Tot i això, la magistrada raona que aquesta diligència no hauria tingut èxit perquè a França la venda d'òrgans no constitueix delicte i això hauria impedit la imputació del cosí d'Abidal, indispensable per obligar-lo a sotmetre's a un examen mèdic.



En la seva interlocutòria, a la qual ha tingut accés Efe, la jutge desestima el recurs presentat per la fiscalia per reobrir la causa "atesa la falta d'indicis" de delicte, "tractant-se en tot cas de meres conjectures i sospites". La magistrada adverteix també la fiscalia de la "impossibilitat" de portar a terme la diligència que proposa per examinar al cosí d'Abidal, atès que al seu dia França ja va rebutjar la comissió rogatòria que el jutjat li va remetre perquè es practiqués un reconeixement mèdic al cosí del futbolista.



A més, la magistrada recalca que tota la documentació mèdica que llavors va facilitar l'Hospital Clínic, i que la fiscalia qüestionava perquè faltava la còpia del passaport del donant, està en regla, segons les mateixes fonts. Segons l'acte, la magistrada del Registre Civil que va autoritzar el trasplantament d'Abidal va comparèixer davant el jutjat i va comprovar que les suposades "contradiccions" en la documentació de les quals sospitava la fiscalia no existien, sinó que obeïen a una fotocòpia mal feta .



El ministeri públic va demanar l'examen mèdic del cosí d'Abidal perquè entenia que aquesta prova seria determinant per a la investigació, en la qual apreciava indicis dels delictes de tràfic d'òrgans i falsificació de documents.



El juliol passat l'Organització Nacional de Trasplantaments va concloure que el trasplantament hepàtic de donant viu a Abidal "es va fer d'acord amb la llei" i la bona pràctica clínica, després de revisar "tots i cadascun dels passos del procés", si bé va anunciar que si es reobria la causa es personaria com a acusació particular. També l'Hospital Clínic de Barcelona, on es va dur a terme el trasplantament, ha defensat que el procés es va practicar amb totes les garanties.



En les escoltes policials a què va ser sotmès Rosell en el marc de la investigació sobre blanqueig de capitals, per la qual està en presó preventiva per ordre de l'Audiència Nacional, l'expresident blaugrana parlava amb un tal Juanjo, que comentava que "van comprar un fetge il·legal" a Abidal quan va recaure en el càncer perquè l'hi trasplantessin l'abril del 2012.



Després de rebre l'atestat amb les intervencions telefòniques, la jutge va obrir una investigació i, d'ofici, va requerir a l'Hospital Clínic un seguit de documentació relacionada amb el trasplantament i una comissió rogatòria a França per aclarir les circumstàncies de la donació del fetge per part d'un cosí del futbolista, que resideix en aquest país.

Un cop rebuda la informació, la jutge va arxivar la investigació sobre el trasplantament perquè no hi apreciava indicis de delicte, i el ministeri públic no s'hi va oposar en aquell moment.