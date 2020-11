Koeman: "Vaig venir al Barça sabent quina era la situació econòmica del club"

El duel d'aquest dimecres del Barça contra el Dinamo de Kíev corresponent a la tercera jornada de la fase de grups de la Champions depèn que el conjunt ucraïnès tingui prou futbolistes disponibles per jugar, ja que ha viatjat a Barcelona amb només dinou jugadors (sis del filial) perquè té tretze baixes (nou d'elles per covid-19). Això condiciona molt les opcions del Dinamo al partit si finalment s'acaba jugant, però Ronald Koeman espera que sí que es pugui disputar el duel.

"Malauradament, aquesta és la situació que ens toca viure. El coronavirus ens influeix dia a dia: en la nostra vida, també en la nostra feina... Hem de seguir les normes. Nosaltres preparem el partit per jugar-lo i sabem que ells tenen moltes baixes per coronavirus, però en la primera jornada, per exemple, el Xhaktar Donetsk també tenia moltes baixes i va guanyar el Reial Madrid (2-3). Ens enfrontem a un rival de Champions i el respectem malgrat les baixes", ha reflexionat el tècnic blaugrana.

Amb tot, Koeman està satisfet amb el rumb del seu equip, malgrat que a la Lliga només han sumat dos punts dels últims dotze. "Necessitem temps. A mi m'han arribat molts comentaris que la gent està contenta. Evidentment, no per haver sumat dos dels últims dotze punts a la Lliga, però considerem que és perquè no estem encertats de cara al gol quan estem fent ocasions. Estem treballant per millorar això, tenim qualitat. Però els comentaris que m'arriben són positius: estem fent canvis a l'equip i estem comptant amb molta gent jove", ha valorat el tècnic. El neerlandès també ha afirmat que està content al Barça i celebra la "predisposició dels jugadors a millorar" i la manera com han acceptat "la intensitat" que l'entrenador i el seu staff estan implantant als entrenaments.

Quan li han preguntat sobre si la falta de gol de l'equip les últimes jornades és conseqüència de la falta d'un davanter centre pur, Koeman no ha amagat que el seu desig seria, "com tothom sap", incorporar-ne un al mercat d'hivern. A l'últim mercat de fitxatges la minvada tresoreria blaugrana, el límit econòmic imposat per la Lliga i la negativa de Dembélé a abandonar el club i alliberar massa salarial van deixar el tècnic sense l'arribada de Memphis Depay. "Tant de bo puguem fer el fitxatge al mercat d'hivern, però entenc que depèn de qüestions econòmiques. Vaig arribar al Barça sabent quina era la situació econòmica".

Koeman no està d'acord amb Setién

L'entrenador blaugrana també ha sigut preguntat per les declaracions de Quique Setién aquesta setmana en una conversa amb Vicente del Bosque publicada pel diari El País, en què el càntabre afirmava que Messi és difícil de gestionar. "Respecto l'opinió de tothom. El Leo és el millor del món per a mi: cada dia veig la seva ambició, el seu caràcter guanyador... Això ja parla de com és ell. Jo no tinc problemes per tractar amb ell, parlem cada setmana sobre coses dels partits, del vestidor... No estic d'acord amb l'opinió de Setién, però la respecto, esclar".