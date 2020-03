El malestar entre jugadors i executius del Barça es trasllada a la secció de bàsquet

L'equip del Barça de bàsquet comença a resignar-se a acceptar l'ERTO que el club blaugrana ha proposat. Després de rebre amb malestar les primeres informacions, una conversa entre Josep Maria Bartomeu i Nikola Mirotic ha desbloquejat la situació.

Els jugadors de bàsquet van molestar-se quan es van assabentar de la notícia pràcticament al mateix temps que els mitjans de comunicació, i van considerar un greuge que la decisió se'ls donés feta per part dels executius, mentre que als seus companys del conjunt de futbol era el president Bartomeu el que feia d'interlocutor amb la voluntat de negociar els serrells de la mesura. Segons explica Mundo Deportivo, Mirotic, la gran estrella del projecte de bàsquet, va trucar a Bartomeu per expressar-li el malestar de la plantilla. Després d'aquesta conversa, l'aler pivot va decidir que ell assumiria la rebaixa salarial i va traslladar la seva decisió a la resta de companys, cosa que els va incitar a seguir el seu exemple. El jugador, però, ho nega. "No és veritat! Jo en cap moment he parlat amb el president sobre aquesta tema i ningú m'ha pressionat perquè ho accepti. Ha estat la meva pròpia decisió de donar suport al club en aquest moment", ha anunciat a Twitter.

"Aquí no són benvingudes les filtracions ni manipulacions que pretenen trencar vestidors. Estem junts en això durant aquests moments complicats per a tots", ha assegurat Pau Ribas. "No sé qui filtra coses que només s'han parlat per un grup de WhatsApp de jugadors i respectius caps de club, però l'única raó que hi veig és que vulgueu destrossar l'equip. No ho aconseguireu. O sí, i us quedareu sense equip", ha assegurat Àlex Abrines a través de les xarxes socials. Pierre Oriola, segon capità de la plantilla, ha retuitejat el seu missatge.

Anunci durant la negociació

L'anunci del Barça va arribar quan encara es negociava amb els jugadors del primer equip de futbol quina part del sou es retallaria. La directiva i la plantilla han estat negociant aquests dies diferents fórmules, sense èxit. Un cas que porta encara més al límit la ja complicada relació entre els despatxos i el vestidor.

La proposta de la directiva a totes les seccions professionals (futbol masculí i femení, bàsquet, handbol, futbol sala i hoquei sobre patins) va ser una reducció del 70% del sou mentre duri l'estat d'alarma, acollint-se a un ERTO amb reducció de jornada. Els futbolistes del primer equip no ho van acceptar i van proposar retallar-se el 30% del sou durant tota la temporada.