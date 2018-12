"És motiu de 'cese'": Josep Lluís Núñez, en deu frases

260x366 Josep Lluís Núñez, en la darrera assemblea abans de dimitir com a president del Barça / ANDREU DALMAU / EFE Josep Lluís Núñez, en la darrera assemblea abans de dimitir com a president del Barça / ANDREU DALMAU / EFE

Si alguna cosa va caracteritzar Josep Lluís Núñez és que difícilment va tenir un 'no' per als mitjans de comunicació mentre era president. Amb vint-i-tres anys de mandat n'hi ha per a grans titulars, afirmacions contundents i alguna planxa.

Parlant del Barça

"Vostès sabien que a l'exterior de l'estadi, quan plovia, la pluja ho deixava tot en molt mal estat. Per aquesta raó s'han posat 'llambordins' en tots els elements comuns"

"Tinc dos gossos a casa, dos llops. I a cada gol del Barça jo crido i els gossos s'amaguen espantats"

"El Barça és el primer ambaixador de Catalunya. Es veu a tot arreu d'Espanya, d'Europa, Mèxic... l'altre dia van raptar un nen i va sortir amb una samarreta del Barça"

"Ningú està més enamorat de Maradona que jo, però el seu entorn no era exemplar. Es va fer una societat amb ell i mai he tingut tants problemes per repartir els beneficis"

Amor i odi amb Cruyff

"Si algú ha fet alguna cosa per permetre que Cruyff triomfi és aquesta junta directiva. I he amagat que ell, un empleat, no es va voler reunir amb la directiva. I això és motiu de 'cesse'"

"Ho sap fer la meva portera, fitxar un futbolista per dos mil milions de pessetes"

"El 93% va imposar aquest entrenador i ara vostès es queixen d'aquest entrenador. I jo no el vaig posar, vaig acceptar la majoria, perquè la majoria és el que mana en el 'nostro' club"

"No puc tenir un entrenador que guanya 300 milions i marxa a Andorra a vendre apartaments"

Ficant la pota...

"Aquesta ciutat olímpica, aquesta ciutat que porta el nom del nostre club... o nosaltres portem el nom de la ciutat"

"Acabem d'inaugurar un placa a Palbo Ornaque. Un home que és curiós. Un fan de l'Espanyol, però és una gran persona"