Un sorteig que pronostica un camí difícil

El sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions de la UEFA 2020-21 se celebrarà aquest dijous (17 h, Esport3, Barça TV i #Vamos, entre d’altres) a Nyon. L'Ara.cat seguirà minut a minut la cerimònia. El Barça compartirà el bombo 2 amb l’Atlètic de Madrid, el Manchester City, el Manchester United, el Xakhtar Donestk, el Borussia Dortmund, el Chelsea i l’Ajax. Acostumat a formar part del primer bombo, l’equip blaugrana correrà el risc de compartir grup amb algun dels aspirants al títol final. El botxí de l’equip català i vigent campió, el Bayern Munic, compartirà bombo 1 amb el Sevilla, el Reial Madrid, el Liverpool, el Juventus, el PSG, el Zenit i el Porto.

Fa tres temporades que el Barça no es troba en la tessitura d’arribar al sorteig de la fase de grups fora del bombo 1. L’últim precedent va ser durant la primera temporada d’Ernesto Valverde, la 2017-18, quan l’equip blaugrana va compartir grup amb el Juventus, l’Sporting de Portugal i l’Olympiacos. El conjunt català va arribar aquell any als quarts de final, on el Roma va protagonitzar una de les pitjors derrotes culers de la història recent.

Amb la temporada 2019-20 finalitzada el 23 d'agost, el principal canvi en el calendari 2020-21 és l’endarreriment de les principals dates de la competició. La fase de classificació, que havia de començar el 23 de juny, es va iniciar el 8 d'agost, mentre que la fase de grups començarà el 20 d'octubre. El comitè executiu de la UEFA va autoritzar fa unes setmanes la realització de cinc canvis per equip durant els partits de la Lliga de Campions.

Lluís Cortés opta a millor tècnic

La UEFA aprofitarà el sorteig per anunciar els millors jugadors i entrenadors de l’última edició. El tècnic del Barça, Lluís Cortés, serà un dels tres finalistes a la distinció al millor entrenador de futbol femení, un guardó de nova creació. Els altres dos nominats són l’entrenador del Wolfsburg, Stephan Lerch, i el de l’Olympique de Lió, Jean-Luc Vasseur. En el curs del seu debut al club blaugrana, la temporada 2018-19, el lleidatà va conduir les seves jugadores a la primera final de la Lliga de Campions de la història del club. La campanya passada, la 2019-20, el conjunt català va caure eliminat contra el Wolfsburg als quarts de final de la competició. En categoria masculina, els nominats són Hansi Flick (Bayern Munic), Jürgen Klopp (Liverpool) i Julian Nagelsmann (RB Leipzig).

Kevin de Bruyne (Manchester City), Robert Lewandowski i Manuel Neuer (Bayern Munic) aspiren a ser designats millors jugadors de la temporada passada. La UEFA escollirà el millor onze de la competició. La llista d’aspirants està formada per Keylor Navas (PSG), Manuel Neuer (Bayern Munic) i Jan Oblak (Atlètic de Madrid) com a porters; David Alaba (Bayern Munic), Alphonso Davies (Bayern Munic) i Joshua Kimmich (Bayern Munic) com a defenses; Kevin de Bruyne (Manchester City), Thomas Müller (Bayern) i Thiago Alcántara (Bayern Munic) com a migcampistes, i Robert Lewandowski (Bayern Munic), Kylian Mbappé (PSG) i Neymar (PSG) com a davanters. El Barça no té cap nominat entre els aspirants.