Un partit d’alt risc per la presència dels radicals del Lió

El dissabte 11 de maig del 1996, el Barça de Cruyff visitava Sarrià per jugar un derbi que duraria tan sols 8 minuts, perquè va ser suspès a causa de la pluja. El partit es va jugar pocs dies després, amb un empat a un gol que va empènyer el president Josep Lluís Núñez a acomiadar Cruyff. En el partit de dissabte, el que no es va poder acabar, set francesos eren a la graderia acompanyant els radicals de l'Espanyol. Eren membres fundadors dels Bad Gones, els ultres de l'Olympique de Lió. Militants de moviments d'extrema dreta francesos, van viatjar amb una furgoneta fins a la capital catalana, on van tornar el febrer del 1997 en un derbi barceloní en què van fer amistat amb els radicals del Reial Madrid, els Ultras Sur, una amistat que encara dura.

"És un partit d'alt risc, els radicals del Lió mantenen una bona relació amb els del Madrid i l'Espanyol, així que el desplegament policial serà important", expliquen fonts dels Mossos d'Esquadra abans d'un matx en què el perill serà tant als carrers com al camp, perquè els radicals del Lió fa temps que venen a Barcelona per trobar-se amb els seus amics de l'Espanyol. Al partit d'anada, els radicals del Barça, els Boixos Nois, van anar a Lió amb cotxes particulars i van penjar a les xarxes imatges seves al centre de la ciutat. "És una manera d'enviar-se missatges, de dir que no tenen por. Els del Lió segurament faran el mateix a Barcelona", diuen els Mossos. No es descarta que els francesos arribin la nit abans del partit, segurament amb vehicles particulars per evitar ser detectats als aeroports. Els últims anys, els radicals del Lió ja han anat acompanyats per madridistes en partits a Sant Sebastià i Sevilla, on han provocat greus incidents. De fet, la UEFA ha amenaçat amb tancar l'estadi del Lió arran de l'agressió a aficionats turcs en un partit amb el Besiktas.

651x366 Artefactes confiscats pels Mossos d'Esquadra en la batuda del dissabte als voltants del Camp Nou / MOSSOS D'ESQUADRA Artefactes confiscats pels Mossos d'Esquadra en la batuda del dissabte als voltants del Camp Nou / MOSSOS D'ESQUADRA

Al voltant de 4.500 aficionats del Lió seran a Barcelona, la majoria aficionats normals. Però s'espera la presència del nucli dur dels Bad Gones, i no es descarta que hi hagi radicals del Madrid amb ells, perquè és el Lió qui s'encarrega de repartir les entrades i no el Barça. Per controlar incidents, els Mossos i el Barça han preparat el desplegament de seguretat més important dels últims anys. Al Barça també es treballa per controlar incidents dels Boixos Nois i es recorda que aquest mateix dissabte una operació dels Mossos va localitzar armes a La Jarra, un dels bars a prop del Camp Nou on es reuneixen els radicals barcelonistes, que ara esperen els lionesos. "Un dels problemes és que pots controlar bé l'estadi però si es volen citar per internet a la ciutat, costa d'actuar abans", diuen des del club. De fet, en aquest partit s'organitzarà un perímetre de seguretat a la zona d'entrada d'aficionats visitants més gran que en altres ocasions, cosa que afectarà una part de la zona d'aparcaments del camp.

651x366 Reunió dels Mossos d'Esquadra abans del Barça - Olympiqué Lió / MOSSOS D'ESQUADRA Reunió dels Mossos d'Esquadra abans del Barça - Olympiqué Lió / MOSSOS D'ESQUADRA

El Barça continua treballant per acabar de determinar quins aficionats i socis del club van participar en els incidents en el partit d'anada, quan membres dels Boixos Nois van amenaçar altres aficionats del club. Una feina "artesanal", segons el Barça, perquè cal comprovar els enregistraments dels fets i, de fet, encara no han rebut encara ni les imatges de les càmeres de seguretat de l'estadi de Lió ni la llista de radicals del Barça que, seguint ordres de la policia francesa, van entrar a l'estadi. Un cop es tingui clar qui va participar en els incidents, el Barça sol·licitarà les sancions pertinents. Al club es recorda que per iniciativa seva, el Comitè Antiviolència de la Federació espanyola ha d'aprovar (encara no ho ha fet) la consideració dels Boixos Nois com a grup violent i, per tant, que quedi prohibida la seva simbologia a tots els estadis de la Lliga espanyola. Fins ara només era prohibida al Camp Nou.