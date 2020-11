Els premis The Best, cada cop amb menys presència blaugrana

La FIFA, la màxima entitat del futbol mundial, farà entrega el pròxim 17 de desembre dels més alts reconeixements individuals tant en l’àmbit masculí com en el femení, formats per les distincions a millor jugador i jugadora, millor porter i portera, millor entrenador masculí, millor entrenador femení i gol més espectacular de la temporada 2019-2020. Uns premis sempre acaparats per les grans estrelles del futbol de tot el planeta que, tot i ser polèmics en vàries ocasions, any rere any concentren tots els focus en una espectacular gala que atura el món com si es tractés d’un clàssic entre el Barça i el Madrid. El que era una pilota d’or, guardó que alçava el millor futbolista entre el 2010 i el 2015, des de ja fa 5 anys s'ha convertit en dos premis per separat arran del divorci de la FIFA i France Football, fet que ha restat part de l’atractiu del que va ser una batalla frec a frec entre Messi i Cristiano Ronaldo.

La participació del Barça en aquests nous guardons individuals ha sigut, si més no, escassa. Lluny queden les sis pilotes daurades conquerides pel capità Messi, que des de llavors només ha sigut anomenat The Best en l’edició de la passada campanya. Si tenim en compte els nominats blaugranes, es pot veure clarament la davallada de presència de l’entitat barcelonista, sobretot amb la fugida de Neymar Jr al PSG, que va trencar el màgic trident de l’era Luis Enrique. En les dues primeres edicions (2016 i 2017) hi ha fins a 4 futbolistes procedents de la capital catalana. En totes dues hi ha la tripleta atacant culer, acompanyada d'Iniesta el 2016 i de Ter Stegen el 2017. L’abandonament del brasiler, com ja s’ha vist, va condemnar el Barça a una cadena de fitxatges desastrosos de preus desorbitats que es fa evident en les posteriors cerimònies del premi de la FIFA. El 2018 Messi va haver de veure com Modric es convertia en el millor jugador del món sense cap company d’equip que li fes costat, mentre que en l'últim reconeixement de l’argentí va estar-hi present Ter Stegen.

Com la temporada passada, porter i capità seran els únics futbolistes del Barça a la gala virtual del pròxim 17 de desembre. Cap dels dos és el favorit en les seves respectives categories, tot i que ja és miraculós que hi hagi un altre representant blaugrana a part de Messi després d’un any en blanc i de la desfeta davant del Bayern de Munich a la Lliga de Campions.

Graham, Hermoso i Cortés, entre els nominats

A l’apartat de millor entrenador femení, un dels candidats és l’entrenador blaugrana, Lluís Cortés. El de Balaguer és un dels nominats en una llistat que ha sigut confeccionat per experts en futbol femení. Graham i Jenni Hermoso apareixen en el selecte club de les 11 jugadores que aspiren a ser triades com la jugadora The Best.