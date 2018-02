Els resultats manen: "La satisfacció del soci del Barça augmenta mig punt"

El Barça ha presentat aquest divendres els últims resultats de l''Observatori blaugrana', que han sigut satisfactoris per als rectors del club. Els socis han posat un 7,3 de nota a la gestió, i si només es tenen en compte els resultats esportius, la puntuació puja fins al 7,9. Uns resultats notablement superiors als del l'últim baròmetre, de l'estiu del 2017.

"Les dades són millors que les expectatives", ha comentat Josep Vives. El portaveu del club ha destacat que la nota mitjana "s'incrementa mig punt" i la marxa esportiva "augmenta en 1,1 punts" respecte de l'anterior 'Observatori'. Al juliol, les dues notes eren del 6,8.

El Barça creu que, avui, aquesta nota encara seria superior perquè les enquestes es van fer "abans del Bernabéu i dels fitxatges de Coutinho i de Yerry Mina". Els socis van ser consultats entre l'11 i el 19 de desembre. "Quan fem les enquestes, les fem perquè toca i no especulem amb si hi haurà un partit o un fitxatge més endavant".

Tot i aquest últim comentari, Vives ha assegurat que, segons les seves dades, els socis han deixat de prioritzar els resultats esportius i tenen en compte altres aspectes a l'hora de puntuar la gestió del club. El portaveu ha posat l'accent en el fet que "només un 5,6% dels socis suspenen la gestió del club". A nivell estrictament esportiu, la xifra baixa fins al 1,1%.

Els conflictes interns i el Seient Lliure

En els aspectes paral·lels, el portaveu ha destacat que el nivell de satisfacció dels socis respecte dels conflictes interns i externs puja un 0,4 en una escala de 4, i passa de l'1,7 al 2,1 actual; és a dir, un aprovat just. "Volem que aquesta nota pugi encara més, però és la constatació que anem tancant carpetes. Volem pau social i un club on a dins es respiri un ambient de concòrdia".

Vives també ha destacat que hagi augmentat augmentat la nota respecte al Seient Lliure, passant del 6,2 del final de la temporada passada al 7,2 actual. "El darrer baròmetre el vam fer enmig d'una campanya que no ens afavoria", ha dit el portaveu en relació a les informacions que va publicar en el seu dia TV3.

En línies generals, totes les notes pugen en benefici dels actuals gestors. A banda dels conflictes interns, la percepció del soci sobre la transparència del club també augmenta en 0,4 sobre 4. Tot i així, tan sols un de cada tres socis consideren que aquest aspecte és molt bo o bastant bo.

Un dels punts que crida l'atenció és el que fa referència a les expectatives per aquesta temporada dels altres equips professionals que no són el futbol. En línies generals, els socis tenen unes expectatives altes, sobretot en el futbol femení. Però en el bàsquet, la nota és decebedora, ja que 2 de cada 10 creuen que la cosa no millorarà, i 3 de cada 10 opinen que la situació anirà a pitjor.

El Barça va posar en marxa l'Observatori el maig del 2015 per tal de donar dimensió pública a les habituals enquestes que fines aleshores havien estat de caràcter intern.