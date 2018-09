Josep Vives: "El Barça vol jugar als Estats Units en un marc de consens, acord i harmonia"

El Barça ha presentat aquest dimecres els últims resultats de l''Observatori blaugrana', en un acte marcat per la polèmica del partit Girona-Barça als Estats Units. El portaveu blaugrana, Josep Vives, ha dit que el "desig" del club de fer un partit als Estats Units "és clar" i que la petició de jugar-lo a la Federació Espanyola de Futbol "està feta i és clara", i s'ha mostrat optimista de cara a la resposta de la RFEF. "Estem convençuts que els jugadors del Barça comprenen el posicionament del club. Són conscients que no juguem només al Camp Nou o al Santiago Bernabéu, sinó a tot el món i tenim seguidors arreu del món", ha argumentat Vives quan li han preguntat per la negativa a jugar el partit de l'Associació de Futbolistes Espanyols (AFE), una organització a la qual pertanyen els jugadors del Barça.

El portaveu també ha assegurat que la decisió d'anar a jugar aquest partit en unes dates que podrien acostar-se molt als quarts de final de la Copa del Rei s'ha "consensuat amb el cos tècnic", i que les 5.000 entrades per anar a veure el Barça-Girona del 21 de setembre "estan reservades" als socis gironins que vulguin aquesta compensació en cas que s'acabi jugant finalment el Girona-Barça als Estats Units.

En un altre ordre de coses, Vives ha afirmat que no estan preocupats perquè només hi hagi dos jugadors blaugranes a la selecció espanyola i fins a sis del Reial Madrid: "Nosaltres ens preocupem pel nostre equip i perquè diversos jugadors de La Masia arribin al primer equip". El portaveu blaugrana ha reiterat la confiança amb Ernesto Valverde, que acaba contracte aquesta temporada i del qual encara no hi ha informació oficial sobre la renovació. Vives ha demanat respecte pels 'timings' que decideixi el tècnic basc a l'hora d'abordar la seva continuïtat.

Un 59% dels socis estan "totalment d'acord" amb la gestió de la 'qüestió catalana'

Pel que fa a la presentació dels resultats de l'últim 'Observatori blaugrana', el club ha tret pit perquè la satisfacció general dels socis amb el club ha augmentat dues dècimes i ha pujat de 7,3 a 7,5 la nota respecte a l'últim estudi, del desembre del 2017. Aquesta última enquesta s'ha dut a terme entre el 24 de juliol i l'1 d'agost. Com a novetat, en aquest últim observatori també s'han consultat seguidors blaugranes i no únicament socis. La qüestió catalana també ha sigut un dels temes consultats: un 59,1% dels socis i un 45,1% dels seguidors s'han mostrat "totalment d'acord" amb el posicionament del club.

El portaveu blaugrana Josep Vives ha destacat la valoració de notable respecte a la satisfacció general del club afirmant que "no es tracta d'una punta emocional, sinó d'una tendència a l'alça". La nota mitjana que els socis han posat al club respecte als tres anys de mandat de la junta presidida per Josep Maria Bartomeu ha sigut de 7 sobre 10. "Anem pel bon camí", ha resumit el portaveu blaugrana. Vives també ha volgut destacar que les expectatives per aquesta temporada són d'un 7,6 (un 59,3% dels socis enquestats creuen que aquest curs serà millor que l'anterior, mentre que un 5,1% creuen que serà pitjor).

El més demanat: 'Practicar el futbol més maco'

En el nivell d'exigència, la cosa més important per als socis no és guanyar-ho tot, sinó "practicar el futbol més maco". És el mateix que valoren els seguidors, que com a novetat també han sigut consultats en aquest observatori. El portaveu blaugrana ha justificat que s'hagi consultat no només els socis, com en els observatoris passats, perquè han volgut "eixamplar la base de consulta" i "poder comparar l'opinió dels seguidors amb els socis", tot i que l'enquesta dels socis era més àmplia (qüestions centrades en el funcionament de l'entitat, com la satisfacció en la gestió del club). En total, s'han enquestat mil socis (residents a tot l'estat espanyol, tot i que la majoria eren a Catalunya) i mil seguidors (residents tots a Catalunya). Una altra novetat d'aquest observatori ha sigut centrar algunes qüestions en "l'àmbit més emocional".

Pel que fa al rumb esportiu de l'equip respecte a fa un any, en què els socis el van qualificar amb un 6,8, al baròmetre actual ha arribat al notable. En la valoració desglossada dels esports professionals, la secció d'hoquei patins i la de futbol femení han sigut les més ben puntuades, mentre que el primer equip ocupa la tercera posició, perquè tot i assolir el doblet la derrota a la Champions League ha afectat la nota final. Les seccions que han puntuat més malament han sigut el filial (ha baixat de Segona Divisió a Segona Divisió B) i l'equip de bàsquet (nova desfeta a Europa i a l'ACB, i un sol títol amb la Copa del Rei).

Un dels punts més ben valorats tant pels socis com pels seguidors ha sigut la lluita contra el frau: un 92% dels socis i un 90,8% dels seguidors s'han mostrat totalment d'acord o bastant d'acord en aquest punt. L'acció més destacada per lluitar contra el frau i la revenda la va dur a terme el club el mes de maig en l'últim Barça-Madrid de Lliga al Camp Nou, en què va detectar milers d'usos fraudulents d'abonaments. El club ja ha aplicat algunes sancions.

El Barça va posar en marxa l''Observatori blaugrana' el maig del 2015 per donar dimensió pública a les habituals enquestes que fins aleshores havien sigut de caràcter intern. Una decisió que Vives ha definit com un exercici de "transparència i coherència".