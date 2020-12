Amor no llença la Lliga: "Els rivals encara poden perdre punts"

Després de 10 partits de Lliga, el Barça és a 12 punts del liderat. L’equip torna a ensopegar contra rivals teòricament assequibles, s’encalla amb defenses tancades i concedeix gols fruit d’errors individuals. Però, malgrat aquest panorama, des del club es resisteixen a donar la Lliga per perduda. “Els objectius continuen sent els mateixos. Som a principis de desembre. Queden molts partits. Igual com nosaltres hem perdut ara els punts, els rivals els poden perdre després. Tot és qüestió de seguir millorant i aprenent dels errors”, apuntava Guillermo Amor, el director de relacions institucionals del conjunt blaugrana.

La resposta d’Amor als micròfons de Movistar+ xocava amb el que s’havia vist al Ramón de Carranza. “La línia és bona, pel que fa al treball, l’actitud... hem de seguir creixent i posar remei a aquests errors sobre la marxa”. Més o menys, el mateix que deia Ronald Koeman. L’entrenador culpava de tot plegat els errors individuals però pensa que, si es poden solucionar, hi ha motius per a l’optimisme. “Tothom sap que s’han fet molts canvis a l’equip i que cal seguir amb aquesta mentalitat per reenganxar-se a la Lliga”.

També Sergio Busquets creu que hi ha “motius per ser optimista”. I tot passa per corregir els errors individuals. “Si ho fem, tot serà més fàcil. Les estadístiques són molt dolentes a nivell de joc, però el compromís d’equip que estem tenint és bo”, deia el migcampista a BarçaTV, que encara no es resigna a donar la Lliga per perduda.