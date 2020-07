Bartomeu: "El VAR sempre afavoreix el mateix equip"

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va trencar el seu silenci mediàtic a Movistar LaLiga després de la victòria blaugrana a Vila-real (1-4) per manifestar el seu desacord amb la gestió del VAR posterior l'aturada de la Lliga pel coronavirus. Entén que el videoarbitratge, en les set jornades que s'han disputat en la represa de la competició, està ajudant el Reial Madrid a aconseguir el títol: "Em sap greu que la millor Lliga del món no tingui un VAR equitatiu. Després del Covid-19 no ho està sent i, tot i que els nostres resultats no han sigut bons, sempre afavoreix el mateix equip".

No és habitual que Bartomeu faci declaracions i encara menys que parli dels àrbitres, així que segurament el missatge portarà cua. D'altra banda, el mandatari culer va tranquil·litzar els socis després que transcendís que Leo Messi medita no renovar el seu contracte més enllà de 2021. "Acabarà la seva vida laboral al Barça. No donaré detalls perquè estem centrats en la competició, però sí que puc dir que hi ha negociacions amb molts jugadors de la plantilla. Messi vol seguir al Barça i encara li queden molts anys", va explicar sobre el davanter argentí.