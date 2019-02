L’All-Star subratlla la seva aposta internacional

L’expansió internacional de la NBA no s’atura. Fins a 18 jugadors de 14 països participen aquest cap de setmana en un All-Star que aquest diumenge viurà el seu moment culminant amb el partit d’exhibició (2.00 h, #Vamos). L’esdeveniment arribarà a aficionats de 215 països i territoris en 49 idiomes. Giannis Antetokounmpo, el jugador grec d’ascendència nigeriana que lidera els Milwaukee Bucks, és el gran nom propi que resumeix la globalització que està vivint la competició. El seu equip inicial es completarà amb Stephen Curry (Golden State Warriors), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Paul George (Oklahoma City Thunder) i Kemba Walker (Charlotte Hornets). El conjunt rival, que estarà capitanejat per LeBron James (Los Angeles Lakers), compta amb Kevin Durant (Golden State Warriors), Kyrie Irving (Boston Celtics), Kawhi Leonard (Toronto Raptors) i James Harden (Houston Rockets). El badaloní Jordi Fernández, entrenador ajudant dels Denver Nuggets, formarà part del cos tècnic d’aquest combinat.

Nikola Jokić, Dirk Nowitzki, Ben Simmons i Nikola Vucevic són alguns dels noms de jugadors de fora dels Estats Units que també tindran el seu protagonisme en l’esperat partit d’aquesta nit.

Kyle Kuzma, primera estrella

L’equip dels Estats Units es va imposar al de la resta del món per 161-144 en el primer gran esdeveniment de l’All-Star de Charlotte. El simulacre de partit va tenir Kyle Kuzma (35 punts) com a MVP amb 35 punts. Luka Doncic va acabar amb 13 punts i 9 assistències mentre que Rodions Kurucs, ex del Barça Lassa, va anotar 10 punts.