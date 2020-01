D’actor protagonista a secundari de luxe

Ante Tomic està aprenent a interpretar un paper secundari. Després d’unes temporades en què s’ha sentit el pal de paller del Barça de bàsquet, el pivot busca el seu espai en un nou ecosistema molt més competitiu. Mentre estudia com distribuir-se els espais amb Nikola Mirotic, el seu gran amic fora de les pistes, el jugador croat intenta millorar la seva productivitat. Svetislav Pesic li demana una aportació productiva, però amb menys minuts dels que estava acostumat a tenir. La metamorfosi no és senzilla. “Em trobo més o menys bé. Personalment, tinc alts i baixos. Depèn del partit, perquè n’he tingut alguns de bons i altres de dolents. Espero millorar el meu nivell ens aquests pròxims sis mesos i jugar millor per ajudar l’equip”, reconeix.

De les onze temporades en què Tomic ha participat en l’Eurolliga, aquesta és la que presenta unes estadístiques individuals més baixes. El capità assegura 6,5 punts i 4,1 rebots en els 17:23 minuts de mitjana que disputa. De fet, tan sols en tres dels 17 partits ha arribat als 10 punts anotats, una xifra que abans era ben habitual per al jugador croat, que acaba contracte aquest estiu.

El Barça rep aquest divendres (21 hores, DAZN) l’Anadolu Efes. L’equip turc arriba al Palau Blaugrana amb tres jugadors que van compartir joc interior amb Tomic: Tibor Pleiss, Chris Singleton i Adrien Moerman. “Tomic és un jugador molt efectiu en algunes fases del partit”, recorda Ergin Ataman, conscient que el conjunt català és un dels tres únics rivals que aquesta temporada els ha derrotat a l’Eurolliga. “A mi em sembla un equip millor que la temporada passada. Juguen molt bé en atac, distribueixen la pilota i es coneixen molt bé”, adverteix Tomic.

Far interior en moments ocasionals

Quan Pesic construeix un equip la primera cosa que busca és un base i un pivot. Trobar l’equilibri entre joc interior i exterior i entre joc de transició i posicional són dues de les seves grans obsessions. És aquí on Ante Tomic té un paper important en moments ocasionals del partit en què l’entrenador busca una mena de far interior. “M’agrada córrer, però també hem de saber canviar de ritme i jugar en atac estàtic. Fa 30 anys jugàvem amb dos pivots i ara seria impossible. Algunes normes han canviat i tothom s’ha adaptat”, recorda el tècnic serbi, que alterna el jugador croat amb Brandon Davies i Pierre Oriola a la posició de cinc.



“Segur que l’Efes és un equip que ens motiva. No només perquè vam jugar contra ells, sinó perquè ens motiva la nostra situació i demostrar que podem jugar al nivell de tots els favorits, com l’Efes. Juguem a casa i hem de seguir el nostre pla de joc, amb el cap fred i amb agressivitat”, reconeix Pesic, que es desfà en elogis quan parla de l’equip turc. “Tenen, com nosaltres, l’únic objectiu de classificar-se per a la final four. Serà un partit molt intens, necessitem confiança i mantenir el nostre estil, prendre bones decisions en atac i jugar amb agressivitat, sense dubtar, i tenir confiança en defensa i seguir el pla de joc”, recorda.



“Hi ha molts partits, però si jugues contra el Madrid, contra l’Efes o contra el Fenerbahçe o equips que saben què fan amb la pilota has de saber on ets i què has de millorar. Pots millorar a individualment si en cada entrenament i partit intentes donar el cent per cent. Juguem contra un gran rival, un equip molt complet en atac i defensa”, opina Pesic. L’entrenador del Barça està satisfet amb el primer tram de temporada de l’equip blaugrana. “Estem lluitant per tenir grans resultats. Encara tenim problemes físics. Mai estic content, però sí feliç. I estic content amb l’actitud i la il·lusió que tenim, i per això tenim el Palau ple, perquè els aficionats reben aquesta sensació”, analitza Pesic, que treu pit de la situació de l’equip. “Lluitem per estar a la final four, estem entre els quatre primers quan s'acaba la primera volta, i sense molts jugadors determinants”, resumeix.