Badalona vol aferrar-se al somni de jugar la Copa del Rei

El Divina Seguros Joventut obrirà l’any 2019 al Palau Olímpic contra el València Basket, un rival directe en la lluita per accedir a la Copa del Rei. El partit s'ha programat a les 12.30 hores d'aquest diumenge (Movistar Deportes). La participació de Simon Birgander, que encara arrossega molèsties de la seva lesió al genoll, no està assegurada.

La Penya vol fer-se forta a casa, on va superar fa uns dies l’Unicaja i l’Iberostar Tenerife. "És casa nostra i ens sentim molt animats per la nostra afició. Cada partit és diferent, però jugar a casa ens dona un plus molt important, i entenem que no són les millors dates, però necessitem el millor Olímpic amb la màxima il·lusió i empenta perquè ens ajuda molt a competir. És un dia difícil per a venir, però l’equip està en un bon moment i genera il·lusió. Volem seguir guanyant i aspirant a un repte com el d’entrar a la Copa. La nostra gent serà un plus molt important. Els convido a venir a ajudar-nos a guanyar un partit molt difícil contra un rival de màxim nivell", opina Carles Duran, entrenador de l'equip verd-i-negre.

El València Basket, que acumula cinc victòries consecutives a la Lliga Endesa, arriba a Badalona com a cinquè classificat. Hem d'entendre que serà un partit de 40 minuts o més molt dur. Hem de sobreposar-nos o buscar la forma de jugar contra la seva duresa i trobar la nostra inspiració, el nostre joc, i tenir un bon nivell defensiu. Potser no podrem tenir el seu nivell de duresa, però sí un nivell d'activitat, d'intensitat i de concentració que ens permeti tenir el ritme del partit", analitza Jaume Ponsarnau, tècnic del conjunt taronja.