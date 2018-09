La Supercopa Endesa desanima el Barça Lassa (76-79)

260x366 Ante Tomic / EFE Ante Tomic / EFE

Si la derrota contra el MoraBanc Andorra a la final de la Lliga Catalana va encendre les alarmes, la derrota contra el Kirolbet Baskonia a la semifinal de la Lliga Endesa va acabar de desanimar el Barça Lassa (76-79). Kyle Kuric, que va anotar 16 punts, va fallar un triple que hauria enviat el partit a la pròrroga, i l'equip blaugrana no podrà lluitar per un títol que no guanya des del 2015.

La primera part blaugrana va accentuar les mancances d'un equip blaugrana encara en fase de construcció i al qual li falten molts entrenaments per acostar-se al nivell d'exigència que el seu entrenador demana. La màxima renda del rival basc va ser de 20 punts. L'esforç final del Barça Lassa va servir per ajustar el marcador (72-73), però l'equip blaugrana no va tenir arguments per completar la remuntada i el Kirolbet Baskonia es va mostrar més encertat en una recta final farcida d'errades.

"Tot el món ha vist que en els primers 20 minuts no hem jugat, només hem reaccionat. No hem defensat. Després hem millorat, sobretot en defensa, però hem tingut problemes per controlar el rebot defensiu. Això és bàsic en el bàsquet. No som on volem ser", va analitzar Svetislav Pesic, entrenador del Barça Lassa.

"Al final ens hem aturat una mica. Sense la brillantor de la primera meitat, hem fet un bon tercer quart, però el final d'aquest període ha sigut dolent. Les rotacions, que havien sigut excel·lents, no han funcionat i hem entrat en crisi. Ens ha faltat moure més la pilota. Ha sigut un partit igualat i l'hem guanyat, que és del que es tracta", va opinar Pedro Martínez, tècnic del Kirolbet Baskonia.

L'ACB va intentar imitar l'escenografia de la NBA deixant les graderies del pavelló de Fontes do Sar a les fosques, però el resultat final va ser molt irregular i algunes parts de la pista van quedar mal il·luminades.