El Barça ha perdut pistonada. Quatre derrotes en cinc partits han desanimat l'entorn d'un equip blaugrana que està vivint amb preocupació les derrotes contra el Kirolbet Baskonia, l'Anadolu Efes, el RETABet Bilbao Basket i el Maccabi. El conjunt català arriba amb la llengua fora al tram decisiu dels duels i s'ha allunyat de la regularitat que havia exhibit durant el primer tram de la temporada. Malcolm Delaney té clara la recepta per recuperar el bon joc de fa unes setmanes. "Hem tingut tres partits dolents i hem perdut el ritme. Hem de tornar a jugar com ho estàvem fent. Ens hem d'oblidar del partit de Tel Aviv i concentrar-nos en el Fenerbahçe. L'equip turc va començar molt malament, però ara està jugant molt bé. Ens espera un altre partit dur", diu el base de Baltimore, que està fallant més tirs lliures del que és habitual.

Ocupat amb l'incendi a la banqueta del Camp Nou, el Barça no considera els últims resultats de l'equip de bàsquet una crisi, sinó un sotrac temporal, i situa la Copa del Rei de Màlaga com a termòmetre real per mesurar la capacitat competitiva de la plantilla. "No vam jugar malament contra el Maccabi, vam fer un partit sòlid, però vam tenir alguns problemes que hem d'eliminar. La confiança només es pot millorar si eliminem les pilotes perdudes i juguem de la manera com sabem jugar, controlant les emocions quan el marcador és negatiu", recorda Svetislav Pesic, que fa dies que demana més intensitat en els entrenaments i agressivitat en els partits. La derrota de Tel Aviv no el preocupa en excés. "Com tothom va veure, vam jugar un partit de molta intensitat des del principi fins al final. Els dos equips vam acabar amb la mateixa valoració. Vam jugar un bon partit en un ambient difícil i contra un equip que està en bona dinàmica i amb molta confiança. Vam perdre 17 pilotes i això va ser un problema. Algunes vegades no vam fer una bona defensa, vam voler guanyar el partit de manera immediata o vam jugat amb massa excitació, fet que ens va fer precipitar-nos i jugar sense control", analitza.

"Queda gran part del camí"

Pierre Oriola, segon capità de l'equip, també es mostra confiat en la capacitat de reacció del Barça. "Els petits detalls marquen la diferència. Vam remuntar, però les pèrdues de pilota i algun tir lliure seu ens van allunyar de la victòria. Per errors nostres, van tornar a agafar avantatge en el marcador. Encara queda molt, tot just arribem al tercer partit de la segona volta i queda gran part del camí. Ara juguem contra un rival que torna a ser el que estem acostumats a veure", ha dit. Després d'un inici decebedor, el Fenerbahçe ha recuperat volada amb tres victòries consecutives. El partit d'aquest dijous (18.45 hores, DAZN) serà una prova de foc. "Juguem contra un dels equips favorits d’aquesta Eurolliga, no només per ser a la final four, sinó per guanyar el títol. Recordem molt bé com va ser el partit de Barcelona. Va ser fàcil per a ells. Hem d’estar preparats per a la seva agressivitat, mantenir la concentració durant 40 minuts i veure si tenim l’oportunitat de respondre al seu joc i fer les coses que creiem que ens són positives per jugar un bon partit", ha dit Zeljko Obradovic. "El Barça és un equip amb molt de talent, un dels millors equips de la competició, però estem en un bon moment. Estem treballant bé i volem utilitzar això i l'avantatge de jugar a casa. Volem fer un altre bon partit contra un equip gran per demostrar que anem millorant", ha afegit Luigi Datome.