El BAXI Manresa, obligat a reinventar el seu joc interior

El BAXI Manresa rep aquest diumenge (12.30 hores, Movistar Deportes 1) el Tecnyconta Saragossa, un equip que suma les mateixes victòries que el conjunt de Joan Peñarroya. L'entrenador no podrà comptar amb Jordan Sakho, que estarà tres mesos de baixa, i la participació de Marko Lukovic és dubtosa.

"La setmana no l’hem començat amb bones notícies, perdem el Jordan per força setmanes. Estem intentant trobar solucions per pal·liar aquesta baixa. Juguem davant un rival que està fent bé les coses, amb jugadors molt experts tant en la Lliga Endesa com a nivell europeu; estan jugant un bon bàsquet, amb els jugadors molt connectats i amb moments d’encert", opina Peñarroya.