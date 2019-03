César Aneas substitueix Glòria Estopà a la banqueta de l'Snatts Femení Sant Adrià

La junta directiva de l'Snatt's Femení Sant Adrià va decidir dimarts destituir Glòria Estopà com a entrenadora de l'equip. El seu substitut serà César Aneas, que fins ara formava part del cos tècnic. El conjunt, que encara ha de jugar quatre partits de la Lliga Dia, està situat en zona de descens.

"L'aposta per Glòria Estopà el juny del 2018 va ser fruit i continuïtat de la filosofia de formació i promoció de jugadores i tècnics que el club ha estat implementant des de la seva fundació. Una decisió que, tot i no haver-se traduït en els resultats necessaris per a la salvació de l'equip, aquest consell directiu continua avui dia orgullós i satisfet d'haver pres, amb una de les millors persones i tècniques que hem conegut mai al nostre cos tècnic d'entrenadors, absolutament convençut de les seves capacitats, coneixements i futur en el món del bàsquet d'elit", diu el comunicat.

Estopà continuarà com a entrenadora de l'equip cadet, un càrrec que compatibilitzava amb el del primer equip.