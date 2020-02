Sense segona unitat no hi ha paradís (78-82)

El Barça no guanyarà el tercer títol consecutiu de la Copa del Rei de bàsquet. L'equip blaugrana va perdre contra el València Basket en els quarts de final (78-82). Sense aportació dels jugadors suplents, el conjunt català es va quedar sense arguments contra un rival que va preparar molt bé el partit. Els reserves culers només van anotar 12 punts en una tarda amarga per al nou projecte culer. Nikola Mirotic (25 punts i 7 rebots) i Víctor Claver (15 punts amb 5 triples) es van sentir massa sols a Màlaga, on Svetislav Pesic no va poder comptar amb Thomas Heurtel.

La posada en escena del Barça va ser molt bona (8-0). Animat pels triples d'un inspirat Víctor Claver, que va anotar els quatre primers llançaments des de la línia de 6,75 metres que va intentar, l'equip blaugrana va dominar un primer tram de partit en què es va sentir molt còmode. El conjunt català, però, no va pair bé la primera rotació de Pesic. El València Basket va aprofitar l'entrada de la segona unitat culer per apuntar-se un parcial de 0-20. Mai abans el canvi havia sigut tan evident. El marcador del Martín Carpena va passar d'un esperançador 18-12 a un alarmant 18-32. El retorn dels jugadors titulars al parquet va servir per reconduir la situació i empatar el resultat (38-41). Al descans, 38-41.

651x366 Nikola Mirotic / ACB PHOTO Nikola Mirotic / ACB PHOTO

Mirotic va accentuar el seu protagonisme en un inici de segona meitat en què, tot i els punts de l'aler pivot montenegrí, el Barça no va trobar continuïtat en el seu joc contra un València Basket que tenia molt clar què havia de fer. L'equip blaugrana, que va patir una sequera anotadora de gairebé sis minuts, va arribar a l'últim període amb un desavantatge de 12 punts (52-64).

Mike Tobey va dominar el joc interior en un tram de partit en què el Barça no va poder exhibir la seva fiabilitat defensiva habitual. Preocupat per aturar el joc exterior del rival, l'equip blaugrana va desprotegir la seva pintura (66-76). La reacció del campió de les últimes dues edicions va arribar massa tard i només va servir per afegir incertesa a l'últim minut (77-79).

Amb 77-80, el Barça va tenir una última possessió de 10 segons, però Higgins va rebre falta abans de poder intentar un triple.