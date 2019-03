Derbi català de bàsquet al Palau Blaugrana

El Barça rep diumenge al Baxi Manresa (17.00h, Movistar Deportes) amb l’objectiu d’allargar la ratxa al Palau Blaugrana. Els d’Svetislav Pesic buscaran la desena victòria consecutiva a la seva pista. De les nou que en porta, quatre són a la Lliga Endesa i cinc a l'Eurolliga.

Després de vèncer al Buducnost per 95-83 a l’Eurolliga i amb la cinquena plaça assegurada a la competició europea, el Barça haurà de canviar, de nou, el xip i centrar-se en la competició regular. Els blaugrana la lideren en solitari amb un parcial de 20-4, dues victòries més que el Reial Madrid. Precisament, contra el conjunt blanc va ser la darrera victòria que van aconseguir els de Pesic a la Lliga per 76-82.

El Baxi Manresa ocupa la setena posició amb un 13-11 i buscarà donar la sorpresa per mantenir vives les opcions de classificació pel 'play-off', després de perdre els dos últims partits: contra el Reial Madrid per 91-57 i contra el San Pablo Burgos per 83-86.

Al Barça, Svetislav Pesic podrà comptar amb tota la plantilla amb l’excepció de Hanga, que segueix donat de baixa a la Lliga Endesa, i el dubte de Séraphin, que s’ha perdut els últims compromisos de l'equip. Al club del Bages, Joan Peñarroya tindrà a tots els jugadors disponibles per jugar al Palau.