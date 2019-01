El Kirolbet Baskonia destrempa el Divina Seguros Joventut (67-68)

El Kirolbet Baskonia ha destrempat el Divina Seguros Joventut (67-68), que ha perdut un partit clau en la seva lluita per disputar la Copa del Rei. La Penya ha recuperat un desavantatge d'onze punts, però ha fallat el tir final contra un adversari molt difícil. Tot i la derrota, els jugadors verd-i-negres han marxat aplaudits pels aficionats locals.

"Hem començat amb desencert i la primera part ha estat clau. L'encert de Shields ens ha fet mal. Ho hem intentat tot, però si perds massa pilotes i no tens percentatges d'encert és difícil. Tot i això hem tingut l'últim tir per guanyar. Tenim la il·lusió de jugar la Copa del Rei, però no la pressió de fer-ho. És cert que tenim jugadors inexperts en aquest tipus de partits", ha analitzat Carles Duran, entrenador del Divina Seguros Joventut.

La Penya ha pagat el seu desencert en el tir exterior. Entre Shawn Dawson, Dakota Mathias i Conor Morgan han fallat 22 dels 24 tirs de camp que han intentat. L'equip basc ha tingut les baixes de Jayson Granger, Patricio Garino, Toko Shengelia i Johannes Voigtmann, però ha imposat la seva superioritat física contra un conjunt verd-i-negre al qual li costa molt competir contra rivals d'Eurolliga. Reinventat com a 'quatre' per les necessitats del guió, Shavon Shields ha sigut el màxim anotador visitant.



Tot i perdre 13 pilotes i fallar 10 dels 12 triples que ha intentat durant els primers 20 minuts i acumular un desavantatge de set punts, la Penya ha aconseguit arribar al descans amb el marcador igualat (25-27).

Després d'un tercer quart competit en què el Divina Seguros Joventut s'ha aferrat a l'esperit combatiu de Marcos Delía, l'última incorporació, l'equip verd-i-negre ha patit per seguir el ritme anotador del Kirolbet Baskonia (53-64). Un parcial local de 10-0 ha redibuixat l'escenari a un minut i mig del final (63-64).

La Penya ha empatat el marcador a 27,7 segons del final (67-67). Un tir lliure de Vincent Poirier ha avançat l'equip basc. Marko Todorovic ha fallat un triple sobre la botzina que hauria capgirat el marcador final.

La Penya ha aprofitat el descans per presentar els seus equips de formació. El partit ha reunit 6.385 espectadors al Palau Olímpic de Badalona.