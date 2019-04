L’enèsim miracle de Nico Laprovittola

Nico Laprovittola no descansa. “És el puto amo!”, va cridar Xavi Ballesteros, la veu de Ràdio Ciutat de Badalona. Un inversemblant triple de l’argentí a set dècimes del final va decidir el partit entre el Divina Seguros Joventut i un intens San Pablo Burgos (88-85). L’equip verd-i-negre, que somia amb acabar entre els vuit primers per jugar a Europa la pròxima temporada, es va veure obligat a recuperar un desavantatge de vuit punts per tirar endavant un compromís incòmode i evitar la seva quarta derrota consecutiva. “Portem 15 victòries i això és la millor notícia. Estem en un nivell increïble, de 9,9. La gent no té memòria i fa un any estàvem lluitant per no perdre la categoria. Nico no ha fet el seu millor partit, però ha fet un triplàs. La seva cistella reforça la feina dels companys”, va analitzar Carles Duran. L’entrenador del conjunt badaloní va posar en valor la feina de jugadors com Neno Dimitrijevic o Luke Harangody.

La Penya va trigar a desxifrar el partit, i a la primera part va ser molt irregular. Condicionat per les dues faltes personals de Laprovittola i els problemes per assegurar el rebot defensiu, l’equip verd-i-negre va arribar a perdre de cinc punts de diferència (37-42). Tot i no tenir encert des de la línia de 6,75 metres, la versió del San Pablo Burgos durant els primers 20 minuts va ser molt sòlida (41-42).

Les alarmes es van encendre al Palau Olímpic, on el Joventut va arribar a perdre de vuit punts (43-51), però va saber reaccionar i capgirar el marcador (73-69). L’aparició de Nobel Boungou-Colo va augmentar la capacitat física i atlètica d’un conjunt que estava patint amb massa duels directes. La Penya va obrir una escletxa de vuit punts a sis minuts del final (79-71), però el San Pablo Burgos va tenir paciència per capgirar el marcador (81-83). No va saber, però, tancar el partit, que va acabar decidit per una genialitat de Laprovittola. L’argentí verd-i-negre va anotar 15 dels seus 17 punts durant una segona meitat memorable. “Un jugador amb molt talent ha decidit un partit que podia haver guanyat qualsevol dels dos equips. La seva qualitat individual ens ha sentenciat. Nico és la referència del projecte de la Penya, un jugador que fa que la gent pagui diners per veure bàsquet. Ha trobat un lloc en què se sent còmode, i això és difícil de controlar. Exceptuant els equips de l’Eurolliga, és el base més desequilibrant de la lliga espanyola. Tots dos equips hem fet un bon partit. La seva activitat ens ha incomodat molt”, va analitzar Diego Epifanio, entrenador del San Pablo Burgos.

Els companys de vestidor al·lucinen

“Veníem de tres derrotes consecutives i de vegades els partits no són còmodes, però l’equip ha lluitat per resoldre un enfrontament difícil. Hem tingut un moment dolent, però l’equip ha reaccionat ràpid. El triple de Laprovittola ha sigut increïble”, va resumir Marcos Delía, pivot del Divina Seguros Joventut. “Laprovittola no ha estat bé en la primera meitat, però crec que l’hi podem perdonar”, va afegir Marco Todorovic, pivot dels badalonins.