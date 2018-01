L'Snatt's Femení Sant Adrià, premiat a València pel seu treball de planter

La revista 'Gigantes del Basket' ha guardonat l'Snatt's Femení Sant Adrià amb el premi al millor treball de planter. Laura Peña i Helena López, dues jugadores que han passat per totes les categories del club, Pepe Aneas, president de l'entitat, i Fabián Téllez, entrenador del primer equip, han estat els encarregats de recollir la distinció en una gala que s'ha celebrat a L'Alqueria del Bàsquet de València.

"És un honor rebre una distinció d'una institució tan important com 'Gigantes del Basket'", ha dit Aneas, que ha recordat l'ascens a la Lliga Femenina i la classifició per disputar la Copa de la Reina com dues de les últimes fites del club.

Joel Parra, júnior del Divina Seguros Joventut, ha estat premiat amb el guardó a la millor progressió. A més, Xabi López-Arostegui ha estat escollit entre els cinc jugadors més prometedors del bàsquet. El jove de la Penya ha estat acompanyat per Sergi García ( Tecnyconta Saragossa i València Basket), Edgar Vicedo (Movistar Estudiantes), Rolands Smits (Montakit Fuenlabrada) i Sebas Saiz (San Pablo Burgos).