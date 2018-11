El Fenerbahçe, un os massa difícil de rosegar

El Barça Lassa ha millorat la seva solidesa, però encara està un esglaó per sota dels grans aspirants al títol de l’Eurolliga. El Fenerbahçe va superar un equip blaugrana que va tenir problemes per buscar-se la vida contra una de les millors defenses de la competició (65-84). La contundència dels visitants, que van protegir la seva cistella com si els anés la vida, va desfigurar el joc dels locals i va aturar la seva bona ratxa.

El joc ofensiu del Barça Lassa va perdre la fiabilitat que ha exhibit durant el primer tram de la temporada. La defensa del Fenerbahçe va provocar moltes dificultats i els jugadors de l’equip blaugrana ho van notar. Els jugadors locals tan sols van anotar cinc triples i això va desajustar l’equilibri del seu atac.

Tot i tenir les baixes de Kostas Sloukas, Tyler Ennis i Melih Mahmutoglu, el Fenerbahçe va competir molt bé al Palau Blaugrana. Ali Muhammed, el jugador abans conegut com a Bobby Dixon, va dirigir les operacions d’un equip turc que va tenir una posada en escena intimidatòria. Desconcentrat pel criteri arbitral, el Barça Lassa va arribar a perdre per 15 punts de diferència (23-38). La resposta culer va néixer d’Ádám Hanga. L’aler hongarès va transmetre la seva energia en defensa i la seva verticalitat en atac per eixugar l’avantatge visitant (34-39). A més, Svetislav Pesic va alterar algunes situacions tàctiques per donar més recursos ofensius als seus jugadors. El tècnic, per exemple, va fer compartir pista a Kevin Pangos i Thomas Heurtel. Tot i la reacció local, els homes de Zeljko Obradovic van arribar al descans amb una diferència a favor de nou punts (36-45).

El Barça Lassa va intentar plantar cara i va ajustar el marcador (40-45), però la segona accelerada visitant va ser definitiva. Els jugadors de l’equip blaugrana hi van posar coratge, però no van ser capaços de competir amb regularitat contra un Fenerbahçe que va fer una gran selecció de tir al Palau Blaugrana. Marko Guduric va ser el jugador del conjunt turc més inspirat en una segona meitat que va deixar palesa la superioritat del rival.

Quan va veure que capgirar el marcador seria impossible, Pesic va apostar per donar descans a alguns dels seus jugadors més carregats de minuts i esperar temps millors contra un Fenerbahçe que va mantenir la concentració durant els 40 minuts.

Menys càrrega de partits

Com que aquest cap de setmana no hi ha jornada de la Lliga Endesa, el Barça Lassa descansarà fins dijous de la setmana que ve, quan l’equip blaugrana visitarà el Buducnost.