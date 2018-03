Kevin Seraphin serà sotmès a una artroscòpia

El Barça Lassa ha informat que Kevin Seraphin passarà pel quiròfan aquest divendres per resoldre els problemes que arrossega en el seu genoll dret. El pivot francès ha realitzat en les últimes setmanes un tractament conservador que no ha servit per solucionar la seva lesió. Després de consultar metges de la seva confiança i els propis serveis mèdics del club, el jugador ha optat per un tractament quirúrgic i serà sotmès a una artroscòpia. El Barça no concretarà el temps de baixa fins que el jugador no sigui intervingut.

Svetislav Pesic va recuperar Adam Hanga per jugar contra el Monbus Obradoiro i Marc Garcia ja competeix amb el filial. El tècnic serbi espera poder comptar aquesta setmana amb Rakim Sanders i Sasha Vezenkov.