"Estic disposat a perdre-ho tot per la justícia social"

El 4 de juny les franquícies de la NBA van votar a favor de reprendre la temporada 2019-20. La proposta escollida incloïa els 22 millors equips de la competició, que es concentraran a les instal·lacions ESPN Wide World of Sports de Disney, a Orlando. Un dia després, el sindicat de jugadors (NBPA) va ratificar de forma unànime l'acord, però ara hi ha un entrebanc nou. Kyrie Irving ( Brooklyn Nets) lidera un grup de jugadors que prefereixen que es posi punt final a la NBA. Hi ha diversos arguments, però el principal és la dificultat per jugar i, alhora, mantenir les protestes socials a favor dels drets dels ciutadans afroamericans. Segons el relat de Shams Charania ( The Athletic), Irving va enviar un missatge contundent. "Estic disposat a perdre-ho tot en aquesta lluita per la justícia social", va dir el base en una reunió telemàtica que va mantenir amb més de 80 jugadors de la NBA i la WNBA. Segons Adrian Wojnarowski ( ESPN), alguns companys l'acusen de canviar sobtadament d'idea i de moure's a l'esquena d'una NBPA de la qual n'és vicepresident. 651x366 Kyrie Irving, del Brooklyn Nets, prova d'encistellar / Emilee Chinn / GETTY IMAGES Kyrie Irving, del Brooklyn Nets, prova d'encistellar / Emilee Chinn / GETTY IMAGES El pla per reprendre la temporada

Un total de 16 dels 22 equips de la NBA que disputaran aquest tram final de la temporada són els que ocupaven llocs de play-off abans de l'aturada per culpa del coronavirus i s'hi sumaran sis conjunts extres. Cada franquícia disputarà vuit partits abans dels play-off. Entre els aspirants al títol hi haurà els Toronto Raptors de Marc Gasol; els Portland Trail Blazers de Pau Gasol, que segueix recuperant-se de la seva lesió, i els Phoenix Suns de Ricky Rubio.

De les 30 franquícies tan sols una, els Trail Blazers, va votar en contra. Els equips es traslladaran el 7 de juliol a Orlando, on començaran a competir el dia 31. La temporada 2019-20 s'acabarà, com a tard, el 12 d'octubre. L'objectiu és que la nova campanya arrenqui l'1 de desembre. La NBA va aprofitar per fixar altres dates secundàries, com la del draft, que es farà el 15 d'octubre.

"L'aprovació del format de reinici és un pas necessari per reprendre la temporada de la NBA. Si bé la pandèmia del covid-19 presenta reptes formidables, estem esperançats per finalitzar la temporada d’una manera segura i responsable basant-se en protocols estrictes que s’estan finalitzant amb sanitaris i experts mèdics", va explicar Adam Silver. El comissionat de la NBA ha aprofitat per enviar un missatge social. "Mentre ens preparem per reprendre el joc, la nostra societat està molesta per les recents tragèdies de violència racial i injustícia. Continuarem treballant estretament amb els nostres equips i jugadors per utilitzar els nostres recursos i influències col·lectives per abordar aquests problemes de manera molt real i concreta", va afegir.

Les grans estrelles del bàsquet surten al carrer per manifestar-se contra el racisme

Cada equip jugarà vuit partits més de temporada regular. Després, el vuitè classificat de cada conferència estarà als play-off si té quatre partits o més d'avantatge respecte al novè classificat. Si no, el vuitè i el novè jugaran una eliminatòria. Els 22 equips que reprendran la temporada són Milwaukee Bucks, Toronto Raptors, Boston Celtics, Miami Heat, Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic i Washington Wizards (Conferència Est) i Los Angeles Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets, Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, Sacramento Kings, San Antonio Spurs i Phoenix Suns (Conferència Oest).

La WNBA també vol reaparèixer

La WNBA va presentar una proposta a les jugadores per a la temporada 2020 que inclourà el pagament complet dels seus salaris. Diverses fonts pròximes a les negociacions van dir que les jugadores votaran l'oferta en els pròxims dos dies. Si hi ha acord, l'anunci formal podria fer-se aquest dilluns. La temporada regular tindria 22 partits i es disputaria a l' IMG Academy, a Bradenton (Florida).