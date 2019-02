El Barça Lassa, campió de la Copa del Rei més inversemblant de la història (93-94)

Svetislav Pesic ho ha tornat a fer. El Barça Lassa ha recuperat un desavantatge de 17 punts, ha superat el Reial Madrid (93-94) i ha reeditat el títol de campió de la Copa del Rei. L'equip blaugrana s'ha endut la final més inversemblant de la història. Un tap il·legal sobre Ante Tomic a un segon del final de la pròrroga ha decidit el clàssic. Sergi Llull ha fallat un triple sobre la botzina i no ha pogut repetir el miracle d'una estona abans, quan ha enviat el duel a la pròrroga.

La recta final del partit ha estat molt emocionant i els dos equips han cregut tenir el partit guanyat en diferents moments. Els àrbitres han treballat de valent per decidir algunes accions que han necessitat la revisió de l''instant replay'.

Thomas Heurtel, que ha anotat 22 punts, i Víctor Claver, que ha sumat 15 punts i 7 rebots, han estat alguns dels grans protagonistes d'un triomf culer que allarga la malastrugança d'un Reial Madrid que no guanya el títol a casa des de fa 59 anys (1960). Chris Singleton ha disputat els últims 25 minuts de partit sense descans; el tercer i el quart període i la pròrroga.

La primera meitat ha evidenciat la igualtat entre dos equips que han comès poques errades. El Barça Lassa ha aconseguit una diferència de set punts en dos moments diferents, però el Reial Madrid no ha badat a l'hora de respondre. Quan tenia problemes per mantenir la regularitat culer (16-23), la irrupció de Sergi Llull ha impulsat el conjunt blanc, que s'ha apuntat un parcial d'11-2 per capgirar la dinàmica del primer tram de final (27-25). Pesic ha rescatat el seu equip, que ha tancat el segon quart de manera endreçada (35-35).

El Barça Lassa s'ha desordenat durant un tercer període en què el Reial Madrid s'ha apoderat del partit. L'equip blanc ha castigat les peces defensives més dèbils del conjunt blaugrana, la de base i la de Chris Singleton, per apuntar-se un parcial de 23-6 que li ha servit per fer-se amb una renda de 17 punts (58-41). Els locals han accelerat el ritme i han tret millor rendiment dels seus jugadors interiors. Ayón, a prop de la cistella, i Randolph, amb llançaments de tres punts des de la cantonada, han impulsat l'anotació del vigent campió de l'Eurolliga (60-46).

Animats pel marcador, els jugadors del Reial Madrid han exhibit més energia que un Barça Lassa al qual li ha costat reaccionar. Si algun espectador culer ha apagat la televisió, no es creurà el que ha passat després. Quatre triples de Claver, Oriola, Heurtel i Kuric i cinc punts del francès han capgirat el marcador a sis minuts (61-63). El parcial ha estat d'1-17.

Laso ha recorregut a Sergi Llull per fer reaccionar el seu equip, però el menorquí ha combinat llançaments inversemblants amb precipitacions. El lideratge del Barça Lassa ha recaigut sobre Heurtel, que ha anotat 14 punts durant l'últim període.

Amb 73-76 i 5,3 segons per jugar, Campazzo ha disposat de tres tirs lliures, però ha fallat el tercer i Víctor Claver s'ha fet amb el rebot. El valencià ha anotat un tir lliure i ha deixat el marcador en 75-77 a 4,3 segons del final. Llull ha enviat el partit a la pròrroga amb un llançament sobre la botzina (77-77).

En el temps extra la igualtat ha estat màxima. El Barça Lassa guanyava per 5 punts a 13 segons del final, però un triple de Randolph i un 2+1 de Carroll han capgirat el marcador (93-92). Una cistella de Tomic a 1,2 segons del final ha situat a l'equip blaugrana per davant en el marcador.

La Minicopa, blanca

El Reial Madrid ha superat l'Iberostar Tenerife (80-68) i s'ha endut el títol de la Minicopa Endesa per setè any consecutiu. El Barça Lassa i el Divina Seguros Joventut han tancat el torneig infantil en quarta i cinquena posició, respectivament. El blaugrana Pablo Santiago ha estat inclòs entre els millors cinc jugadors del campionat.