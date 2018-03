Marc Garcia, boig per tornar a competir

Després de mantenir-se quatre mesos allunyat de les pistes, Marc Garcia va reaparèixer dimarts amb el Barça Lassa B. L'escorta, que va trobar a faltar la inactivitat i va fallar els quatre triples que va intentar, va anotar 10 punts en 21 minuts de joc. El manresà no va poder evitar la derrota del filial blaugrana contra el cuer de la LEB Or.

"Aquesta lesió ha estat un gran aprenentatge i em servirà per veure que les lesions no et poden aturar, són un motiu, un estímul, per seguir lluitant", valora Garcia, que ha passat moltes hores treballant de manera individual amb Ricard Casas. "Un cop es va saber què tenia vaig veure un llarg túnel, però fa unes setmanes, un cop vaig començar a treballar ja amb pilota per a mi va ser aire fresc: començar a llançar, botar, córrer amb pilota. Tinc ganes de tornar a sentir l’adrenalina de competir i espero donar-ho tot", analitza l'escorta.

540x306 Marc Garcia, contra el Clavijo / PACO LARGO / FC BARCELONA Marc Garcia, contra el Clavijo / PACO LARGO / FC BARCELONA

Svetislav Pesic ha de decidir si inclou Garcia en la convocatòria per jugar aquest divendres (21 hores, Esport3, #0 i Movistar Deportes 1) contra el Baskonia ja que el tècnic serbi continua tenint les baixes d'Adam Hanga, Rakim Sanders, Sasha Vezenkov i Kevin Seraphin. El rival del Barça Lassa va superar dimecres el Brose Bamberg (103-79) i actualment ocupa la vuitena posició a la classificació, l’última que té com a recompensa un bitllet per als quarts de final de l’Eurolliga.