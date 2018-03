El Palau Blaugrana es queda en silenci per demanar l'alliberament dels presos

Com van fer contra l'Olympiacos, els grups d'animació del Barça han aprofitat el partit d'Eurolliga contra el Baskonia per demanar l'alliberament dels presos. Durant els primers cinc minuts del partit el Palau Blaugrana s'ha quedat en silenci i els seguidors culers han estat drets. Després, els aficionats han començat a cridar "llibertat, llibertat". Després han cantat Els Segadors i han aixecat la veu amb càntics de "no és democràcia, és dictadura".

Acabat el primer quart, els grups d'animació han deixat d'animar i han tornat a seguir el partit en silenci. La imatge no ha estat tant potent com la del 3 de novembre ja que el pavelló no tenia tants espectadors.